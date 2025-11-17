Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Kultúra

17. novembra 2025

Video: Film Štúr prinesie príbeh osudovej lásky v búrlivých dejinách Slovákov



Čengel Solčanská začala na filme Štúr pracovať v roku 2020, posledné práce na ňom prebehnú počas postprodukcie v decembri.



Zdieľať
Video: Film Štúr prinesie príbeh osudovej lásky v búrlivých dejinách Slovákov

Tvorcovia filmu Štúr predstavili v pondelok oficiálny distribučný trajler k najočakávanejšiemu filmu budúceho roka s „príbehom osudovej lásky v búrlivých dejinách Slovákov“. Slovenský historický veľkovýpravný film režisérky Mariany Čengel Solčanskej príde do kín 15. januára 2026. „Divák spozná Štúra úplne inak, ako doposiaľ,“ uvádza distribučná spoločnosť CinemArt SK.


Na návšteve u strýka v Zemianskom Podhradí spozná Adela, jediná dcéra zemana z Ostrej Lúky, neobyčajného muža. Filozof a básnik Ludevít Štúr je nespokojný so spoločenskými pomermi v Uhorsku 19. storočia, búri sa voči diskriminačným nariadeniam a tým, že burcuje k občianskej neposlušnosti, balansuje na hrane zákona. Adela sa proti zdravému rozumu do neho vášnivo zamiluje. Verí, že ak hrdého a sarkastického muža dostane do svojej tesnej blízkosti, začne jej lásku opätovať. „Poskytne mu dočasný domov vo svojom kaštieli, platí mu za súkromné hodiny filozofie a využije vplyv svojho otca, aby Štúra zvolili do dolnej komory Uhorského snemu. Vo chvíli, keď sa zdá, že Adelin zámer sa začína dariť, vypukne revolúcia a Ludevíta strhne vír, ktorý navždy premení Európu,“ približuje distribučná spoločnosť nový film Mariany Čengel Solčanskej.

„Vo filme chceme vnímať Štúra cez optiku mladej ženy, skrz detaily, ktoré ho poľudšťujú a zatraktívňujú. Filmový Štúr bude zrozumiteľný aj pre diváka, ktorý sa o dejiny 19. storočia, Štúrovcov a proces kodifikácie jazyka doposiaľ bližšie nezaujímal," hovorí režisérka a dodáva, že postava Adely Ostrolúckej ostáva zahalená tajomstvom. „Po Adele Ostrolúckej nám totiž nezostal žiadny denník, žiadne osobné predmety, ktoré by verne odhaľovali jej osobnosť a povahu citov, aké prechovávala k Štúrovi."

Práve romantický príbeh medzi Štúrom a Ostrolúckou rámcuje nový slovenský film. Trajler zverejnili tvorcovia v deň, kedy v roku 1847 odznela Štúrova slávna reč na Uhorskom sneme a zároveň v deň výročia Nežnej revolúcie.

Čengel Solčanská začala na filme Štúr pracovať v roku 2020, posledné práce na ňom prebehnú počas postprodukcie v decembri.

Nakrúcalo sa v atraktívnych lokáciách na celom Slovensku. Diváci sa môžu tešiť na herecké výkony Lukáša Pelča v postave Štúra, Ivany Kološovej v postave Adely Ostrolúckej, Richarda Autnera, Marka Igondu, Františka Kovára, Jany Kvantíkovej, Daniela Žulčáka, Csongora Kassaia, Zuzany Konečnej, Hany Gregorovej, Štefana Šafárika, Jána Grešša, Petra Oszlíka a ďalších.

 


