 Pondelok 17.11.2025
 24hod.sk    Kultúra

17. novembra 2025

Historická budova SND má prejsť rekonštrukciou, hľadá sa zhotoviteľ projektovej dokumentácie


Slovenské národné divadlo (SND) hľadá zhotoviteľa projektovej dokumentácie na rekonštrukciu jeho historickej budovy, vyhlásilo verejné obstarávanie. Vyplýva to z materiálu ...



img_7827_copy 676x451 17.11.2025 (SITA.sk) - Slovenské národné divadlo (SND) hľadá zhotoviteľa projektovej dokumentácie na rekonštrukciu jeho historickej budovy, vyhlásilo verejné obstarávanie. Vyplýva to z materiálu zverejneného na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.


Ako ďalej vyplýva z materiálu, predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá jednak zachová kultúrne dedičstvo historickej budovy SND, no zároveň zabezpečí jej funkčnosť ako moderného kultúrneho centra.

Predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 3,5 milióna eur bez DPH. V materiáli je uvedené, že aktuálnu predpokladanú hodnotu zákazky stanovil verejný obstarávateľ pred vyhlásením verejného obstarávania formou prieskumu trhu. Ponuky možno predkladať do 4. decembra 2025.


Podľa informácií na webe SND na mieste, kde sa dnes nachádza jeho historická budova, stálo už v roku 1776 mestské divadlo, ktoré dal postaviť gróf Juraj Csáky. Súčasnú budovu otvorili v roku 1886, bola postavená v eklektickom štýle, podľa návrhov architektov Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera. Divadlo pôvodne slúžilo staggionovým vystúpeniam nemeckých a maďarských súborov, SND v budove sídli od roku 1920. Rekonštruovaná bola v rokoch 1934 aj 1949, zásadná rekonštrukcia bola realizovaná v rokoch 1969 až 1972. Budova je pamiatkovo chránená, od roku 2021 je pre divadelnú činnosť zatvorená. Dôvodom je nevyhovujúci stav divadelných technológií.




Zdroj: SITA.sk - Historická budova SND má prejsť rekonštrukciou, hľadá sa zhotoviteľ projektovej dokumentácie © SITA Všetky práva vyhradené.

