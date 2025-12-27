|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 28.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ivana, Ivona
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
27. decembra 2025
Video: Film Štúr vstúpi do kín v januári,tvorcovia predstavili titulnú pieseň
V hlavnej úlohe vo filme Štúr sa predstaví Lukáš Pelč, ktorý je zároveň producentom filmu.
Zdieľať
Film Štúr vstúpi do kín 15. januára 2026. Ide o desiaty celovečerný film režisérky Mariany Čengel Solčanskej. Tvorcovia v piatok predstavili titulnú skladbu filmu, ktorú nahrala a naspievala kapela Hrdza.
Titulná skladba k filmu Štúr je autorskou interpretáciou pôvodnej ľudovej piesne Kopala studienku. „Táto pieseň je so Štúrom bytostne spojená. Práve na jej nápev napísal Janko Matuška slová, ktoré si študenti evanjelického lýcea spievali ako protestsong po tom, čo bol Štúr v roku 1844 vylúčený z miesta učiteľa. Študenti vtedy nemohli tušiť, že presne o 150 rokov neskôr sa pieseň stane slovenskou hymnou,“ uviedla Čengel Solčanská.
Tvrdí, že piesni napísala nové slová, ktoré vedome vstupujú do dialógu s pôvodnou ľudovou piesňou aj s hymnickým rozmerom, vzdávajú hold ľudovej piesni aj hymne ako symbolu štátnosti. „Titulná skladba tak potvrdzuje svedectvom o tom, ako sa z umeleckého prejavu, môže stať dejinný čin,“ dodala režisérka. Súčasťou uvedenia skladby je aj videoklip, ktorý obsahuje doposiaľ nezverejnené zábery z filmu.
V hlavnej úlohe vo filme Štúr sa predstaví Lukáš Pelč, ktorý je zároveň producentom filmu. Diváci uvidia Ivanu Kološovú, Richarda Autnera, Marka Igondu, Františka Kovára, Csongora Kassaia, Petra Oszlíka, Janu Kvantíkovú, Daniela Žulčáka a ďalších.
Šimkovičová: Máme naplánované osadenie busty M. R. Štefánika v Ríme