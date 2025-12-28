Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 28.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ivana, Ivona
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Vianoce

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Gala

28. decembra 2025

Zomrela bývalá francúzska filmová hviezda Brigitte Bardotová



Bardotová sa narodila 28. septembra 1934 v Paríži.



Zdieľať
Zomrela bývalá francúzska filmová hviezda Brigitte Bardotová

Vo veku 91 rokov zomrela bývalá francúzska filmová hviezda Brigitte Bardotová, oznámila to v nedeľu jej nadácia. 

Nadácia Brigitte Bardotovej s obrovským zármutkom oznamuje smrť svojej zakladateľky a prezidentky, madam Brigitte Bardotovej, svetoznámej herečky a speváčky, ktorá sa rozhodla opustiť svoju prestížnu kariéru, aby venovala svoj život a energiu ochrane zvierat a svojej nadácii,“ uviedla nadácia vo vyhlásení.

Bardotová sa narodila 28. septembra 1934 v Paríži. Ako 15-ročná sa objavila na titulnej strane časopisu Elle. Svetoznámou sa stala v 50. a 60. rokoch 20. storočia svojimi slobodomyseľnými vystúpeniami a charizmou, ktorú vyžarovala vo svojich filmoch. V tomto období vystupovala na scéne aj ako speváčka. Preslávila sa úlohou vo filme „...a Boh stvoril ženu“ z roku 1956, ktorý režíroval jej vtedajší manžel Roger Vadim, za ktorého sa vydala krátko po svojich 18. narodeninách. Počas svojej umeleckej kariéry sa objavila vo viac ako 50 filmoch a nahrala viac ako 70 piesní.

V 70. rokoch prestala hrať, natrvalo sa presťahovala do Saint-Tropez na Francúzskej riviére a venovala sa ochrane zvierat prostredníctvom nadácie, ktorá má jej meno.

Francúzske noviny Var-Matin v októbri tohto roka informovali, že Bardotová v súkromnej nemocnici podstúpila operáciu súvisiacu s vážnou chorobou. Herečkin stav noviny označili za znepokojujúci.

Bardotová bola vydatá štyrikrát a mala jedného syna.


   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Video: Film Štúr vstúpi do kín v januári,tvorcovia predstavili titulnú pieseň

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 