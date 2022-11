Video: Film Superžena je nová slovenská komédia, tvorcovia zverejnili trailer

Šiesti scenáristi mali v kreatívnom zadaní napísať filmovú poviedku o superžene, ako ju vidia oni sami vo svojej fantázii. Režisér Karol Vosátko dal ich scenárom podobu štýlového poviedkového filmu. Do kín príde do pod názvom Superžena 1. decembra. Tvorcovia novej slovenskej komédie zverejnili trailer.





Dodáva, že mužský pohľad na ženský svet je vo filme nečakane pestrý, nechýbajú prekvapivé zápletky a vyznenia. Na plátne sa diváci stretnú so ženami v rôznych situáciách, ktoré na prvý pohľad nemajú nič spoločné s predstavou ženy v superlatívoch. "O to sú jednotlivé poviedky prekvapivejšie," naznačujú tvorcovia filmovej novinky. Odpovedať má na otázky, ako sa môže žena vysporiadať so žiadostivosťou, či ako znáša neveru. Prezradí aj to, o čom sa rozprávajú pornoherečky v šatni pred nakrúcaním a divákov tiež vyvedie z omylu, že žena sa dokáže zamilovať iba do inej osoby.V jednotlivých poviedkach sa objavia viaceré známe slovenské herečky, publikum sa môže tešiť na Dianu Mórovú, Zuzanu Kubovčíkovú Šebovú, Zuzanu Porubjakovú, Mirku Gális Partlovú, Renátu Ryníkovú, ale aj ich českú kolegyňu Tatianu Dykovú. Mužskými náprotivkami budú Marko Igonda, Lukáš Latinák, Miroslav Krobot, Jaroslav Plesl. "A Superžena je posledným filmom, v ktorom sa objaví herec Gejza Benkő," poznamenal Gašparík.Zaujímavým je podľa neho tiež zloženie scenáristov, ktorí majú jednotlivé poviedky na svedomí. Ich autormi sú Viliam Klimáček, známy najmä ako dramatik, režisér a zakladateľ divadla GUnaGU, Stano Guštafík, televízny scenárista a dramaturg, ktorý stál pri úspechu seriálov Mafstory, Profesionáli či Prázdniny, divadelný dramaturg a režisér Jozef Koleják, ktorý je tiež scenáristom a má za sebou projekty Nový život či Slovania. Medzi scenáristami Superženy je aj Miro Šifra (Červený kapitán), ktorý ako scenárista pôsobí v Českej republike a na konte má napríklad oceňované seriály Rédl či Zrádci. Scenáristickú šesticu uzatvárajú Petr Kolečko (seriál Okresní přebor, MOST!, Vyšehrad) a Karol Vosátko, vedúca osobnosť divadla La Komika, ale aj režisér spomínaného televízneho seriálu Mafstory. Vosátkovu filmovú komédiu Superžena uvedie do slovenských kín v decembri distribučná spoločnosť Continental film.