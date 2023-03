Video: Haaland piatimi gólmi vyradil Lipsko: Chcel som dvojitý hetrik

Futbalisti Manchestru City postúpili šiestykrát za sebou do štvrťfinále Ligy majstrov. V odvetnom stretnutí Citizens deklasovali Lipsko 7:0 (v súčte 8:1), na čom má najväčšiu zásluhu nórsky útočník Erling Haaland, ktorý ako tretí futbalista v histórii tejto súťaže strelil päť gólov v jednom zápase. Haaland zároveň dosiahol v 25. stretnutí Ligy majstrov na métu 30 gólov, ktorú pokoril vo veku 22 rokov a 236 dní ako najmladší hráč v histórii.



Nórsky zakončovateľ odštartoval svoj veľkolepý večer v 22. minúte, keď premenil prísne nariadený pokutový kop. Na druhý presný zásah čakal menej ako dve minúty. De Bruyne trafil hornú žrď a dobre postavený Haaland pridal druhý gól. Do polčasu ešte skompletizoval hetrik dorážkou na bránkovej čiare. "Neuveriteľný chlapík, obrovský talent. Sila, mentalita, je to sériový víťaz," chválil svojho kanoniera hlavný tréner Pep Guardiola.

Po zmene strán sa presadil v 53. minúte a opäť z toho bol gól, ktorý zaznamenal z tesnej blízkosti. Výnimočný čuch na výber miesta potvrdil aj o štyri minúty neskôr, keď poslal do siete loptu piatykrát z blízka. "Nikdy predtým som vo svojej kariére neprehral 0:7. Je to pre nás krutý a trpký večer. Haaland je fyzicky veľmi silný. Má veľa predností a je veľmi ťažké ho brániť," povedal pre oficiálny web UEFA obranca Lipska Benjamin Henrichs.



Päť gólov v zápase Ligy majstrov strelil pred Haalandom iba Lionel Messi v drese Barcelony (2012) a Luiz Adriano za Šachtar Doneck (2014). Haaland zároveň dosiahol na métu 30 gólov v Lige majstrov a podarilo sa mu to iba za 25 zápasov, čím prekonal rekord bývalého útočníka Ruuda van Nistelrooya. Vo veku 22 rokov a 236 dní je Haaland tiež najmladším hráčom, ktorý strelil 30 gólov v Lige majstrov. Prekonal Francúza Kyliana Mbappeho. Dvadsaťdvaročný Nór odišiel v 63. minúte z ihriska za búrlivého potlesku a nahradil ho Julian Alvarez. "Povedal som trénerovi, že by som rád strelil dvojitý hetrik, ale čo sa dá robiť," potvrdil Haaland enormnú chuť po strieľaní gólov. Guardiola po zápase iba s úsmevom odpovedal, že život nórskeho mladíka by bol nudný, keby prekonal všetky rekordy ešte pred dovŕšením 23. narodenín.