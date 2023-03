Slovan čaká odveta proti Bazileju. Medveděv priblížil recept na postup

Mierna výhoda

15.3.2023 (SITA.sk) - Český obranca slovenského futbalového klubu ŠK Slovana Bratislava Jurij Medveděv pred týždňom významne prispel k tomu, že „belasí" majú dobrú šancu predstaviť sa v jarnej vyraďovačke niektorého z európskych pohárov ako prvé slovenské mužstvo po 17 rokoch.Aj vďaka jeho gólu Slovan remizoval na pôde švajčiarskeho FC Bazilej 2:2, čo mu pred štvrtkovým odvetným zápasom osemfinále Európskej konferenčnej ligy 2022/2023 na Tehelnom poli dáva miernu výhodu. Medveděv verí, že slovenský majster aj s podporou fanúšikov prvýkrát prenikne do štvrťfinále EKL.„Myslím si, že v Bazileji sme odohrali naozaj dobrý zápas a dosiahli sme nádejný výsledok do odvety. Verím, že z tohto výsledku budeme doma ťažiť. Bude to určite výzva, no urobíme všetko pre to, aby sme postúpili," povedal rodák z Kazachstanu podľa klubového webu.„Bol som neskutočne rád. Najmä kvôli mužstvu, pretože sme prehrávali 0:1 a tento okamih nám veľmi pomohol. Aj zo mňa to spadlo, pretože dlhšie sa mi nedarilo skórovať, aj keď som mal veľké šance. Teraz to konečne vyšlo,"Zverenci trénera Vladimíra Weissa odohrali v aktuálnej sezóne už tri súťažné duely proti Bazileju, rovnakého súpera v jeseni v skupinovej časti zdolali 2:0 vonku a remizovali s ním 3:3 doma.Klub z Tehelného poľa sa druhýkrát v tejto sezóne vrátil na miesto, kde zažil najúspešnejšiu chvíľu svojej bohatej histórie. Práve v Bazileji v sezóne 1968/1969 Slovan vo finále Pohára víťazov pohárov triumfoval nad španielskym tímom FC Barcelona (3:2).„Najpodstatnejšie bude dodržiavať taktické pokyny a držať si dobrú organizáciu hry. Nemôžeme sa poblázniť a bezhlavo sa hneď ponáhľať za gólom. Potrebujeme hrať rozumne a byť silní na lopte. Verím, že potom sa nám podarí eliminovať silné stránky súpera a zároveň skórovať. Rovnako verím, že fanúšikovia budú opäť naším dvanástym hráčom a budú nás hnať dopredu. Spoločne to môžeme zvládnuť," myslí si Jurij Medveděv pred štvrtkovým stretnutím, ktoré sa začne o 18.45 h.Slovan Bratislava je prvé slovenské mužstvo v jarnej vyraďovačke niektorého z európskych pohárov po 17 rokoch. V sezóne 2005/2006 nastúpila v šestnásťfinále Pohára UEFA Artmedia Bratislava proti bulharskému Levski Sofia.V prvom domácom zápase, ktorý sa hral v Trnave, prehrala 0:1 a v odvete vonku podľahla súperovi 0:2. Artmediu vtedy viedol súčasný lodivod Slovana Vladimír Weiss.