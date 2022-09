Video: Haaland rozhodol „kung fu“ gólom, Guardiolovi pripomenul Cruyffa

Nórsky futbalista Erling Haaland na seba opäť upútal pozornosť, keď v stredajšom zápase Ligy majstrov efektným gólom rozhodol zápas proti svojmu bývalému klubu Borussii Dortmund. V 84. minúte si nabehol na center Joaa Cancela a loptu zasiahol nohou vo výskoku. Trénerovi Manchestru City Pepovi Guardiolovi tým pripomenul gól legendárneho Holanďana Johana Cruyffa, ktorý obdobne skóroval v sezóne 1973/74 proti Atleticu Madrid.



"Hneď ako skóroval, som si na to spomenul - Johan Cruyff. Bolo to podobné. Takéto zakončenie je veľmi výnimočné. Ľudia, ktorí ma poznajú, vedia, aký vplyv mal na mňa Johan Cruyff," citoval Guardiolu denník The Guardian. Haaland nielen ďalším gólom, ale celkovým výkonom potvrdil svoj prínos pre City. Podľa SofaScore dostal za výkon proti Dortmundu známku 7,4. Lepší boli iba jeho spoluhráči obrancovia Joao Cancelo (7,9), Nathan Aké (7,4) a John Stones (7,6).



Haaland sa po efektnom góle, ktorým dokonal obrat z 0:1 na 2:1, z rešpektu voči klubu a fanúšikom veľmi netešil. Gestom otvorenou dlaňou im naznačil, aby sa na neho za gól nehnevali. Jeho emócia bola v ostrom kontraste so spoluhráčmi, ktorí sa s ním okamžite prišli radovať. Po zápase sa objal takmer s každým hráčom Dortmundu a členmi realizačného tímu.



Guardiola po stretnutí pripomenul niektoré zo silných stránok 22-ročného útočníka, ktoré vynikli pri predmetnom góle: "Je elastický, pružný a dokáže skórovať z akejkoľvek pozície. Vie sa presadiť v súbojoch a má inštinkt zakončovateľa." Guardiola zároveň prirovnal Haalandove zakončenie k Zlatanovi Ibrahimovičovi, s ktorým sa stretol v Barcelone: "Pamätám si, že Zlatan mal schopnosť dať nohu aj na strechu. Erling je mu v tom podobný."





Hráči Manchestru City prehrávali od 56. minúty po góle Judea Bellinghama, no v 80. minúte vyrovnal John Stones, ktorého gól takisto nadchol divákov. Anglický obranca si tesne pred šestnástkou spracoval loptu a krížnou strelou prestrelil Alexandra Meyera. V pozápasovom rozhovore stál pred kamerami po boku Haalanda a žartoval: "Môj gól bol krajší než tvoj."



Nórsky kanonier ďalším presným zásahom potvrdil vynikajúci vstup do sezóny po individuálnej aj tímovej stránke. Manchester City zvíťazil v oboch doterajších zápasoch Ligy majstrov, pričom Haaland strelil polovicu zo šiestich gólov tímu. V šiestich dueloch anglickej Premier League dal dvakrát hetrik a s 10 gólmi je ligový strelecký líder.