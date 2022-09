Messi prekonal ďalší rekord, strelil gól 39 súperom a v 18. sezóne LM

Argentínsky futbalista Lionel Messi v službách Paríža Saint-Germain prekonal ďalší rekord v Lige majstrov. V stredajšom súboji skóroval do siete izraelského Maccabi Haifa (3:1) a skóroval tak už proti 39 rôznym tímom v najprestížnejšej európskej súťaži. Zároveň sa stal prvým hráčom v histórii, ktorý dal gól v osemnástich sezónach LM po sebe.





Tridsaťpäťročný útočník sa osamostatnil na čele historických tabuliek pred svojím rivalom Cristianom Ronaldom, ktorý zaznamenal presný zásah proti 38 rôznym tímom. Súčasný klub portugalského krídelník Manchester United v prebiehajúcej sezóne účinkuje iba v Európskej lige.V Haife to však nemalo PSG jednoduché a domáci tím veľkého favorita potrápil. Po vyrovnanom úvodnom priebehu udrel v 24. minúte, keď sa po presnom centri z pravej strany presadil Tjaronn Chery. Hostia s kompletným útočným záprahom Messi, Kylian Mbappe a Neymar zapli na vyššie obrátky a ešte pred prestávkou vyrovnali. Po Mbappeho zrazenom centri upratal loptu do siete Messi a v druhom polčase otočili skóre Mbappe a Neymar. Domáci však nestále hrozil a nebezpečný bol hlavne surinamský reprezentant Chery."Musíme sa zlepšiť. Musíme ďalej pracovať. Snažíme sa, ale musí sa to odzrkadľovať aj v našej hre a na výsledkoch, pretože po medzinárodnej prestávke a MS sa môžu veci rýchlo obrátiť," povedal pre uefa.com Mbappe. PSG je vďaka gólom svojho hviezdneho "trojzubca" na čele H-skupiny o skóre pred Benficou, ktorá vyhral v Turíne 2:1. "Fakt, že my traja vieme rozhodnúť zápasy, je naša výhoda. Dúfam, že všetci traja budeme pokračovať v strieľaní gólov, pretože to nám vyhráva zápasy," dodal Mbappe.