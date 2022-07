Video: Horkýže Slíže majú nový letný hit. Vypočujte si skladbu k filmu Vitaj doma, brate!

Popri domácich ochotníckych hercoch z Báčskeho Petrovca si vo filme zahrajú aj slovenskí herci: Robo Jakab, Petra Polnišová, Anička Šišková a Vlado Černý. Stredoeurópsky kolorit doplnia českí herci Martin Hofmann a Filip Rajmont a srbský herec Radoje Čupič.



Tvorcovia zverejnili prvé zábery z filmu Vitaj doma, brate! v teaser traileri





Titulnú skladbu k filmu Vitaj doma, brate! a klip vytvorili Horkýže slíže



Známy je už aj dátum slovenskej premiéry – 18. august 2022.



"Vo filme budete počuť ľubozvučnú slovenčinu, takú aká bola pred tristo rokmi. Dedina Bački Petrovac je zakonzervovaný slovenský ostrov na Balkáne, čo má v sebe akési exotické čaro …. a robia tú najlepšiu klobásu a pálenku na svete”, prezradila nám producentka Peťa Polnišová.



Letná komédia zo slovenského Balkánu.

Marína prichádza k rodičom do Báčskeho Petrovca, aby im predstavila svojho snúbenca, slávneho spisovateľa Zoliho. Zarytý abstinent a vegetarián to najskôr nemá v dedine preslávenej klobásou a pálenkou vôbec ľahké. No len dovtedy, kým všetci uveria, že o nich Zoli napíše knihu a konečne sa preslávia po celom svete, ...takmer všetci! Maríninho otca Karola by malo tešiť dcérino šťastie, avšak príchodom Zoltána sa prebudí ťažoba tajomstva, ktoré malo zostať navždy skryté. Slnko rozpaľuje horúcu srbskú planinu a slovenská rozbuška s balkánskym temperamentom o chvíľu vzbĺkne.