Video: Iconito & FS Zemplín nakrútili k pesničke Korene pôsobivý klip, ktorý nenechá žiadneho Slováka chladným

Skupina Iconito spája folklór s popom. V spolupráci s Folklórnym súborom (FS) Zemplín vytvorili novinku s názvom Korene, ktorá dala folklóru moderný šat. K skladbe stihli nakrútiť aj videoklip, ktorým ukazujú krásy našej krajiny, ale aj krojov. "V klipe vidíme šesť výnimočných regiónov Slovenska s tým, čo je pre ne typické. Každý jeden však spája láska, vzťah muža a ženy, aj cit pre vlastné korene," informovala TASR PR manažérka Eva Sládková. V klipe vystupuje šesť významných slovenských hercov, každý zosobňuje iný región.





"Pesničkou štartujú Iconito & FS Zemplín veľkolepý projekt s rovnomenným názvom, ktorého cieľom je priblížiť tradície a folklór mladým ľuďom, ale tiež zahraničiu," dodala Sládková k zaujímavému hudobnému počinu skupiny mladých ľudí, ktorí majú v srdci lásku k folklóru. Niektorí z členov Iconito účinkovali v minulosti aj vo FS Zemplín, čo vyústilo v prepojenie dvoch telies. Teraz predstavujú skladbu, ktorá približuje to, čo je typické pre šesť vybraných slovenských regiónov známych svojimi tradíciami. Autormi piesne sú Kristián Dufinec a Martin Rusnák, ktorí pieseň rovnako aj produkovali spoločne s Petrom Jakabom."Dejovú líniu a odkaz projektu Korene môžeme vnímať v dvoch rovinách. V tej prvej sú nimi nástroje práce zasadené do im vlastného prostredia daného regiónu. Pri Myjave je ním roľníctvo, na Podpoľaní výroba fujár, na Horehroní drevorubačstvo, na Kysuciach a v Terchovej zasa furmanstvo i pastierstvo, pri Goraloch pltníctvo, no a napokon na Zemplíne vinárstvo," vysvetľuje líder Iconita Kristián Dufinec s tým, že druhou rovinou sú elementy života - práca (Myjava), tvorba i radosť zo života (Podpoľanie), smrť (Horehronie), rodina (Kysuce - Terchová), návrat domov, zmierenie (Goral) a napokon vojna, odlúčenie (Zemplín). "No každý jeden z nich spája láska, vzťah muža i ženy i cit pre vlastné korene," dodal.Iconito & FS Zemplín nakrútili k pesničke Korene aj pôsobivý klip. Podarilo sa im doň obsadiť hercov Mariána Slováka, Jána Grešša, Ľubomíra Pauloviča, Alfréda Swana, Františka Kovára a Vladimíra Jedľovského. Korene sú titulnou piesňou rovnomenného projektu, ktorou chcú obe telesá vzdelávať našincov aj zahraničie. Neskôr ho nadabujú aj do angličtiny a španielčiny.