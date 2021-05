Video: Nová skladba Roba Opatovského o nádeji, že nám bude zase krásne

Tá sa na jeho profile objavila v špeciálnej lockdown verzii už v marci tohto roka a práve reakcie fanúšikov priviedli Roba do štúdia, aby ju nahral aj oficiálne s kapelou a vokalistami z formácie For You.

Robo Opatovský feat. For You – Je nad slnko jasné:

Videoklip ku skladbe Je nad slnko jasné nakrúcali začiatkom mája vo Vysokých Tatrách a hoci prvý deň to vyzeralo všelijako, napokon sa podarilo vystihnúť krásny, slnečný a bezveterný deň. Spoločníka vo videoklipe, ktorý natočil kameraman a režisér Filip Cemper, robí Robovi kôň Gordon. „Keď o všetko prídeme, zostane nám už len nádej, že bude lepšie. Každý človek potrebuje nádej, svetielko na konci tunela. Pre mňa ke veľkou inšpiráciou príroda, jej sila a nespútanosť,“ povedal slovenský spevák, skladateľ a gitarista.

„Sme veľmi radi, že nás Robo prizval k spolupráci. V tejto dobe sa všetkým začína lepšie dýchať, začíname sa tešiť zo života a presne to cítiť zo skladby Je nad slnko jasné,“ povedal Andrej Mann z kapely For You. Kapela pripravuje pre fanúšikov s Robom Opatovským ešte jedno prekvapenie, ktoré ohlásia v júni.

Text skladby Je nad slnko jasné poslala Robovi Opatovskému fanúšička Oľga Šifrová. „Keď som písala tento text, netušila som, ako hlboko sa jeho myšlienka dotkne mňa, mojich najbližších a ľudí okolo nás. O to viac pre mňa znamená. Opatrujte sa v zdraví,“ odkázala cez svoju sociálnu sieť.