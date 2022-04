Video: Iconito & FS Zemplín nám sériou krásnych klipov pripomínajú naše KORENE!

Dlho pripravovaný projekt, ktorý ukazuje, že Slovensko má byť na čo hrdé, je tu! Kapela Iconito v spolupráci s Folklórnym súborom Zemplín predstavuje prvý zo série klipov k projektu Korene. Skladba Kosí Jano reprezentuje myjavský región a v podaní týchto mladých ľudí dostala nový moderný šmrnc. Hudobne ju pre ucho súčasníka upravil líder kapely Kristián Dufinec. V klipe uvidíme nádhernú slovenskú prírodu a hrajú v ňom skvelí herci - Tomáš Bakyta, Mária Schumerová známa z Oteckov a Marián Slovák. Korene takto atraktívne predstavia aj ďalších 5 slovenských regiónov.

Chalani z kapely Iconito milujú folklór a chcú preň nadchnúť svojich rovesníkov. Snažia sa preto našej ľudovej hudbe dodať moderný šmrnc a pesničky podať tak, že ukážu to najlepšie, čo v našej kultúre máme. V spolupráci s folklórnym súborom Zemplín dali dokopy projekt Korene a v rámci neho videoseriál 7 klipov. Prvý z nich Kosí Jano je už na svete.

„Pieseň Kosí Jano reprezentuje región Myjavy. Inšpiráciou pre všetky skladby na albume Korene okrem titulnej piesne sú pôvodné ľudové skladby, ktoré však upravujeme do formy a podoby populárnych piesní. Dorábame im refrény, meníme texty, harmónie, častokrát rytmiku i modifikujeme melódie. Ľudová tvorba je v tomto prípade inšpiráciou a z časti je ľud aj autorom piesní z tohto projektu. Pieseň ''Kosí Jano'' som dotváral a harmonizoval ja. Celý hudobný refrén je v tomto prípade dotvorený a vymyslený. Orchestrálny aranžmán mal na starosti Radoslav Gajdoš, odchovanec a upravovateľ z Folklórneho súboru Zemplín," vysvetľuje líder Iconita Kristián Dufinec.

Po tejto novinke budú nasledovať ďalšie, ktoré podobne predstavia ešte 5 typických slovenských regiónov - Podpoľanie, Horehronie, Kysuce, Zemplín a goralské poľsko-slovenské pomedzie. Skladba Kosí Jano prichádza s unikátnym klipom, v ktorom uvidíme obľúbených hercov.

„Námet, scenár a réžiu som mal na starosti už tradične ja. Perfektný tandem mi však v tomto robil Adrián Jenčo z Cube Art Pictures, ktorý má na starosti v projekte KORENE kameru a strih. Príbehy sme dramaturgicky vystavali s Michalom Tkáčom z Cyber Gods. Hlavnú úlohu v prvom videoklipe stvárňujú Tomáš Bakyta a Mária Schumerová, ktorí reprezentujú región Myjavy v našom projekte. Tomáš je divadelný tanečník a Máriu môžu diváci poznať z televíznych obrazoviek a to najmä zo seriálu Oteckovia. Aj ona je bývalá odchovankyňa FS Zemplín. No a napokon, podobne ako v piesni Korene, aj tu sa ukáže Tomášova staršia alternácia v podobe Mariána Slováka. Každý z príbehov sprevádza kapela ICONITO a orchester i speváčky FS Zemplín v malebnej lokalite obce Gerlachov, ktorú môžu diváci poznať taktiež z piesne KORENE," dodáva Kristián Dufinec.

Iconito & FS Zemplín sľubujú ďalších 6 podobne malebných klipov, ktoré prídu v nasledujúcich mesiacoch.

„V rámci projektu Korene vypúšťame do sveta klipový seriál zložený zo 7-mich dielov. Od 1.4.2022 bude každý piatok vychádzať nová skladba a nový videoklip reprezentujúci postupne spomínané regióny. Prvých 6 reprezentuje jednotlivé príbehy našich hlavných hrdinov, ktorí sprevádzajú celý príbeh projektu. Sú to postavy titulnej piesne Korene - diváci ich jednotlivé príbehy mali načrtnuté už v tomto videoklipe, ktorý vyšiel vlani. V našom seriáli však pôjdeme viac do hĺbky jednotlivých postáv a ich osudov a v poslednej siedmej skladbe sa všetky postavy a ich osudy spoja,“ vysvetľuje Kristián.

Celý projekt Korene napokon vyvrcholí celovečerným hudobno-tanečným edukatívnym predstavením o slovenskom folklóre v podobe 29. piesní.

Link na klip Kosí Janu si môžete pozrieť tu:

Tu nájdete playlist seriálu KORENE, kde bude každý týždeň pribúdať nová skladba: https://www.youtube.com/watch?v=M2lLbBtJjcM&list=PLEDXyjVj5VjJqxr4QuJ6H12bbwYRxkNbA

Kapelu Iconito tvoria Kristián Dufinec (gitara, ústna harmonika, spev), Martin Rusnák (sólo gitara), Silvester Michalenko (klávesy, spev), Pavol Bačkay (basa, spev) a Michal Fedor (bicie, perkusie). Do povedomia verejnosti sa chalani zapísali skladbou Chcem zmenu, ktorú vydali pred prezidentskými voľbami v roku 2014 a odvtedy ich hviezda stúpala. V tom istom roku vyhrala kapela súťaž Košický zlatý poklad, kde sa zoznámila s Igorom Timkom (NO NAME). Ich následná spolupráca priniesla pre ICONITO prvé výrazné celoslovenské úspechy ("Čaj a med 2017, Slovenské devy 2017, Táram 2018).

Igor Timko: “Zakaždým je lichotivé, keď sa na vás obrátia mladší kolegovia s ponukou produkovať ich muziku. Dnes je však kapela ICONITO plnohodnotne zdatná aj po autorskej, aj interpretačnej stránke. Pieseň “Korene" je dokonalým dôkazom toho, ako sa niekdajší mladí muzikanti postavili na vlastné nohy, a stali sa plnohodnotnými kolegami. Držím im palce.” V roku 2018 si chalani z ICONITO zahrali aj ako predskokani hudobnej skupiny Elán.

FS Zemplín bol založený v roku 1957. Počas viac ako 60 rokov svojej existencie sa súbor nevenoval iba zachovávaniu pôvodnej formy ľudovej tvorby, ale jej adaptácii v dobových autorských úpravách. V minulosti spolupracoval medziiným s autormi ako S. Stračina, A. Cíger, P. Jantoščiak, K. Bella, či F. Slavkovský. Umeleckým vedúcim FS Zemplín je už takmer 60 rokov Milan Hvižďák. Zo súboru vzišli také osobnosti ako Ján Ďurovčík, Milan Junior Zimnýkoval a ďalší. Dnes je tanečná zložka pod taktovkou pedagóga Miroslava Kistyho, ktorý je spolu s Kristiánom Dufincom spolutvorcom myšlienky tohto projektu.