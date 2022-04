Video: Jana Krištof Lehotská pripomína aktuálny album DOTYKY SLOV

Obľúbená speváčka, ktorá tvorí výlučne autorskú hudbu v slovenčine, píše a spieva najmä skladby o živote. V marci 2019 vydala debutové CD a už v novembri 2021 predstavila verejnosti svoj druhý album s príznačným názvom Dotyky slov.

Už niekoľko týždňov rezonuje medzi slovenskými poslucháčmi album Dotyky slov, ktorý je v poradí druhým štúdiovým počinom speváčky Jany Krištof Lehotskej. Pokiaľ počujete jej meno po prvý raz, je najvyšší čas to napraviť. Umelkyňa, ktorá svoje debutové CD vydala v marci 2019, nie je na slovenskej hudobnej scéne žiadnym nováčikom. V rokoch 2009 až 2011 sa aktívne zúčastňovala rôznych speváckych súťaží, za všetky spomeňme tituly ako Zlatá črievička, Malokarpatský slávik, Krištáľová váza, Muzikálová hviezda Xanadu či Senecká dúha. Avšak, napriek štartujúcej speváckej kariére sa jej život ubral na istý čas celkom iným smerom...

Veľká opora v rodine

...rozhodla sa totiž pre štúdium na vysokej škole v Nitre, vydala sa a spolu s manželom sa tešili z vytúženého potomka. No ako sa vraví, čo je vám súdené, tomu neujdete. V roku 2018 si Jana Krištof Lehotská opäť našla cestu k spevu a s gitaristom Petrom Dechetom začali spolupracovať v napredovaní jej slušne rozbehnutej kariéry. A to viac než úspešne. No samotná umelkyňa aj s odstupom času priznáva, že bez manželovej pomoci by jej smelé hudobné vízie zrejme navždy ostali skôr nenaplnenou ambíciou. Jej doterajšie albumy tak v sebe nesú tiež silné posolstvo, a síce - plniť si sny. „Neostávajme len pri túžbach a plánoch, ale prenesme ich do skutočnosti. Ani materstvom a rodičovstvom sa v živote ženy nič nekončí, veď máme naďalej možnosť rozvíjať sa, pracovať na sebe, napredovať. Ja som materskú dovolenku poňala ako nové životné obdobie, keď som si práve hudbou plnila sny, ktoré ma robia šťastnou. A neznamená to, že kvôli mojím koníčkom zanedbávam rodinu, práve naopak. Malý Matej je nenahraditeľným členom kapely," vyjadrila sa svojho času Jana Krištof Lehotská.

Po množstve pozitívnych ohlasov na debutový album tak Janka neváhala a posilnená predchádzajúcimi skúsenosťami pokračovala v zhmotnení vlastných hudobných nápadov. V roku 2020 vydala niekoľko nových singlov. Za všetky spomeňme "S tebou", v spolupráci s textárom Jurajom Soviarom vznikol zas singel "Na krídlach vážky", medzi fanúšikmi zarezonoval i duet s Petrom Juhásom "Tisíckrát". Single boli zároveň predzvesťou pripravovaného druhého štúdiového albumu, ktorý tentoraz vznikal v jej domácom štúdiu JKL.

Album Dotyky slov uviedli začiatkom marca do života v priestoroch koncertnej sály rezortu MERIDIANA v Bojniciach – v meste, ktoré je zároveň rodiskom talentovanej speváčky, krstní rodičia – manželia Čurní. Dôležitou súčasťou slávnostného krstu bol i spevák, muzikant, skladateľ a textár Kristín Dufinec. Spolu s vlastnou kapelou ICONITO a Jankou odohrali počas večera niekoľko ukážkových piesní a potvrdili tým, že album Dotyky slov má potenciál poriadne zamiešať karty v slovenských rebríčkoch hranosti.

O albume

Na albume nájdeme pätnásť autorských skladieb, z toho tri remastrované single, ktoré doposiaľ neboli vydané na fyzickom nosiči. Ide o singel „S tebou“, duet s Petrom Juhásom „Tisíckrát“ a singel s textom Juraja Soviara „Na krídlach vážky“. Album je tak doplnený o jedenásť nových autorských skladieb a jeden bonus track.

Jeho nahrávanie začalo v štúdiu Whatever studio – Vladislav Leškovský a následne pokračovalo v nahrávacom štúdiu Jany a Petra JKL studio. Nahrávanie, mix a mastering prebiehal pod rukami muzikanta a zvukára Adriána Rajnohu. O finálnu kontrolu mastru celého albumu sa postaral Miloš Fedor z The Lost Studio.

Na nahrávaní, okrem interných členov Jankinej kapely: Petra Decheta (akustické gitary), Marty Chalmovskej Halušovej (basgitara), Antona Juríka (bicie a perkusie) a Viliama Černáka (elektrické gitary), spolupracovali aj pozvaní hostia - muzikanti ako blues-rocková legenda René Lacko, bubeník Vladislav Leškovský a multi-inštrumentalista Adrián Rajnoha. O banjo v skladbe „Toto som ja“ sa postaral bývalý dlhoročný člen českej legendárnej bluegrass skupiny Poutníci Peter Mečiar. Sláčikový kvartet pre pieseň „Mama“ skomponoval Peter Hrbík. Inštrumentálne sláky nahrávala Magda Hianiková, Magdaléna Hladká a v skladbe „Zázrak to spraví“ skvelý Matej Tkáč napísal a nahral violončelá. O klavír pre bonusový track, čiže klavírnu verziu danej skladby, sa postaral klavirista Peter Kurhajec. Fotografie na obal albumu nafotila fotografka Júlia Anthoková.

Záznam z krstu:

„Dnes je veľmi dôležité pamätať si, že slová dokážu ublížiť, ale na druhej strane i liečiť. Janke prajem, aby sa jej hudba dostala k čo najviac poslucháčom. Aby mala liečivú silu pre tých, ktorí to potrebujú a aby sme všetci šírili lásku, dobro a mier,“ presne týmito slovami predstavila album Dotyky slov, z dielne talentovanej speváčky Jany Krištof Lehotskej, Andrea Čurná, manželka hudobného publicistu a dramaturga Juraja Čurného, ktorá dlhé roky pôsobí v oblasti PR.