Video: Iconito & FS Zemplín svojou novinkou pripomínajú nezmyselnosť vojny

Vojna ako symbol skazy a nezmyselného riešenia sporov je prítomná aj v našom folklóre. Kapela Iconito teraz „oprášila“ jednu z ľudoviek, vdýchla jej moderný náboj a ukazuje, že podobné problémy ako súčasníci, riešili ľudia už pred desiatkami rokov. Skladba V čarnim poľu navyše pripomína, že obeťou svetových vojen bol aj náš folklór, ktorý sa po 2. svetovej vojne vlastnej autentickej podoby viac nedožil. Táto pieseň je siedmou a zároveň poslednou z cyklu KORENE, ktorá uzatvára príbehy našich hrdinov.

Slovenský folklór ožíva v novom modernom šate vďaka mladým nadšencom z kapely Iconito a folklórneho súboru Zemplín. Vybrali najkrajšie a možno trochu zabudnuté ľudovky, ktoré dokresľujú to, že ľudia sa boria s rovnakými problémami naprieč stáročiami, a vdýchli im nový život. Vznikol tak projekt KORENE, ktorý uzatvára skladba „V čarnim poľu“. Tá je práve dnes mimoriadne aktuálna. Pripomína nám zmárnené nádeje našich predkov, ktorí o ne prišli v dôsledku vojen.

„V tejto skladbe je vojna vyobrazená ako symbol odlúčenia od milovaných, symbol skazy a neistoty, ako nezmyselné riešenie problémov spoločnosti. Každý človek žil svoj vlastný príbeh so svojou rodinou, i milovanými osobami, kým neprišla zmena v ich živote. Táto zmena ich všetkých prepojila a zrazu sa z materinských krojov ocitli v uniforme v boji za niečo, v čo možno ani sami neverili. A prišli o to najdôležitejšie - pocit slobody i radosti z obyčajného života v rodnom kraji… O tom je táto skladba. Zem, po ktorej dnes chodíme si toto všetko pamätá a uchováva. Treba si vážiť dobu, ktorú žijeme a zahodiť za hlavu obyčajné problémy. Tešiť sa z toho, že sme vôbec tu, je to najmenej čo človek sám sebe môže darovať," vysvetľuje líder Iconita Kristián Dufinec.

Málokto si asi uvedomuje, že jednou z obetí svetových vojen je aj slovenský folklór. Svojej vlastnej autentickej podoby sa už po 2. svetovej vojne viac nedožil, naopak začal sa úplne vytrácať z bežného života.

„Už prvá svetová vojna začala veľkú globalizáciu, a tiež urbanizáciu obcí a miest. Kultúra ľudu z dedín, ktorý bol nositeľom tradičného ľudového prejavu, sa začala premiešavať s prvkami mestskej kultúry. Tá symbioticky vrážala do jeho života. Napokon po druhej svetovej vojne túžili ľudia definitívne zabudnúť na to, čo bolo pred ňou. Prvotne pálili kroje a ničili svoj majetok, aby sa jeho cennosti nedostali do rúk protivníka. Neskôr po vojne im toto gesto pomáhalo zabudnúť na bolesti minulosti a kráčať ďalej novým začiatkom," vysvetľuje Kristián Dufinec.

Chalani z Iconita sa ale s takýmto stavom nemienili zmieriť a tak sa rozhodli folklór oživiť a dať mu podobu, ktorá zaujme aj súčasných mladých ľudí. KORENE sú zbierkou 7 skladieb, ktoré reprezentujú regióny Myjava, Podpoľanie, Horehronie, Terchovskú dolinu, Goralov a Zemplín. K nim vznikli zaujímavé klipy, v ktorých vystupujú rôzne herecké osobnosti.

„Každá vybraná pieseň je reprezentovaná jednotlivou modernou úpravou ľudovej piesne daného regiónu. Pieseň má pôsobiť ako populárna skladba. Vychádzame teda z pôvodne ľudového materiálu, ktorý však vysoko štylizujeme a dotvárame. Piesňam dorábame refrény, meníme či upravujeme texty, harmónie často krát rytmiku i modifikujeme ich melódie. Ľudová tvorba je v tomto prípade inšpiráciou a z časti je ľud aj autorom piesní z tohto projektu,“ opisuje líder Iconita.

Celý projekt Korene napokon vyvrcholí celovečerným hudobno-tanečným edukatívnym predstavením o slovenskom folklóre v podobe 29. piesní už túto nedeľu 15. mája v MSKS Michalovce.

„Ja osobne mám rád balady. Preto sa rád púšťam do tvorby a práce so smutnejšími skladbami ako je napríklad ‘’Cesta Hore’’, ''Spod tego javora’’, či ‘’V čarnim poľu’’. Seriál i jeho piesne sú pripravené tak, že sa striedajú skladby v pomere 4:3 (smutná-veselá) a to až dokonca. Robí to aj takú náladovú rovnováhu pre diváka, presne ako život. Smútok strieda radosť a podobne,“ uzatvára Kristián Dufinec.

Link na klip V čarnim poľu si môžete pozrieť tu: