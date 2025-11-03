|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 4.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Karol
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
03. novembra 2025
Video: IL VOLO prezradili mená špeciálnych hostí bratislavského koncertu – na pódiu sa predstavia Jodok Cello a Cecille
Talianske trio IL VOLO, ktoré svojimi nezameniteľnými hlasmi a eleganciou dobylo svet, prinesie do Bratislavy jedinečný hudobný večer.
Zdieľať
Koncert sa uskutoční 2. decembra 2025 v Tipos Aréne a okrem samotných hviezd prinesie aj dve výrazné mená svetovej hudobnej scény – Jodok Cello a Cecille.
Trio Piero Barone, Ignazio Boschetto a Gianluca Ginoble patrí medzi najúspešnejších interpretov vokálnej hudby súčasnosti. Ich jedinečný štýl spája prvky opery a popu, čím si získali obdiv publika na všetkých kontinentoch. Od svojho vzniku v roku 2009 sa z nich stali svetové hviezdy, ktoré vystupovali po boku Barbry Streisand, Plácida Dominga či Erosa Ramazzottiho. Víťazstvo na festivale Sanremo 2015 so skladbou Grande amore im otvorilo cestu k medzinárodnej kariére a odvtedy vypredávajú prestížne sály po celom svete.
Bratislavský koncert bude súčasťou ich turné k najnovšiemu albumu Ad Astra (2024), ktorý prináša autorské piesne v modernom aranžmáne, no zároveň zachováva typickú vokálnu silu a harmóniu, ktorá IL VOLO preslávila. Spolu s Bohemian Symphony Orchestra Prague prinesú do Bratislavy jedinečný zvukový a vizuálny zážitok.
Jedným zo špeciálnych hostí večera bude JODOK CELLO (vlastným menom Jodok Vuille) – mladý violončelista zo Švajčiarska, ktorý si svojou charizmou a osobitým štýlom získal obrovskú medzinárodnú pozornosť. Jeho úpravy známych svetových hitov vo vlastných aranžmánoch oslovili milióny poslucháčov po celom svete a na sociálnych sieťach ho sleduje viac než 15 miliónov fanúšikov.V Bratislave predvedie svoj sólový set a následne sa pripojí k triu IL VOLO v špeciálnom duete, pripravenom exkluzívne pre toto turné.
Vstupenky online sú dostupné v predaji tu https://www.ticketportal.sk/event/Il-Volo?ID_partner=60
Ďalším hosťom bude talianska speváčka Cecille, ktorej hlas a výrazná muzikalita oslovili publikum od Európy až po USA. Vystupovala s Andream Bocellim, spievala pre Monacké knieža Alberta II. či v Bielom dome a jej štýl je kombináciou jazzovej elegancie a popovej jemnosti. V Bratislave sa predstaví v niekoľkých špeciálnych duetoch, ktoré dodajú koncertu ešte väčší emocionálny rozmer.
Organizátor koncertu Rudolf Héger z agentúry Music Production dodáva:
„Koncerty IL VOLO sú výnimočné nielen svojím hudobným nasadením, ale aj schopnosťou vytvárať atmosféru, ktorá zasiahne každého diváka. Tento rok sa k nim pridajú dvaja mimoriadne talentovaní hostia, ktorí posunú celý večer ešte o úroveň vyššie.“
Koncert IL VOLO v Bratislave bude spojením talianskej vášne, veľkolepého orchestrálneho zvuku a moderného umeleckého prejavu. Výnimočný večer, ktorý spojí tri kultúry, tri štýly a jedno spoločné posolstvo – hudbu, ktorá sa dotýka sŕdc.
Vstupenky online sú dostupné v predaji tu https://www.ticketportal.sk/event/Il-Volo?ID_partner=60
Prečítajte si tiež
Lukáš Adamec štartuje Všade doma Tour 2025