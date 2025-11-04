Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 5.11.2025
04. novembra 2025

Príbeh, ktorý ukazuje silu nádeje v beznádeji. Román Hory spievajú



Román Hory spievajú vás vezme na cestu cez desaťročia a priblíži osudy jednej vietnamskej rodiny. Je to príbeh plný bolesti aj nádeje, pričom hlas dostávajú ženy – matka, babka, vnučka – ktoré prežívajú vo víre historických otrasov.



Príbeh, ktorý ukazuje silu nádeje v beznádeji. Román Hory spievajú

„Som veľmi šťastná, že môj román vychádza v slovenskom jazyku. Trvalo mi sedem rokov, kým som ho napísala, a je inšpirovaný skutočnou vietnamskou históriou. Aby som mohla tento román napísať, hovorila som so stovkami ľudí. Je o histórii Vietnamu v 20. storočí prostredníctvom životov štyroch generácií vietnamskej rodiny,“  hovorí autorka v exkluzívnom videu pre slovenských čitateľov.

Trần Diệu Lan sa narodila v roku 1920 a čelí životu na rodinnej farme v severnej časti Vietnamu. Jej svet sa obráti naruby počas pozemkovej reformy – jej rodine berú pôdu komunisti a ona musí utiecť so svojimi šiestimi deťmi.
Na druhej strane sledujeme jej vnučku Hương, ktorá dospieva v Hanoji, zatiaľ čo jej rodičia a ujovia odchádzajú bojovať v konflikte, ktorý rozdelil nielen ich milovanú krajinu, ale aj rodinu.

Kniha približuje nielen jednu rodinu, či generáciu, ale prostredníctvom ich osudov takmer celé storočie vietnamských dejín.
Diệu Lan je svedkom postupného pádu rodiny, jej brata či syna zabíjajú počas reformy, rodina prichádza o pôdu a stávajú sa utečencami vo vlastnej krajine.
Vnučka Hương zažíva bombardovanie Hanoja, traumatické obdobie, rodičov odchádzajúcich do konfliktu, roky nepokoja a hľadanie identity v poznaní minulosti.

Ak vás zaujíma história Vietnamu z pohľadu bežných ľudí a rodín; tých, ktorí prežili, veľa stratili, ale nezlomili sa – kniha Hory spievajú je naozaj jedinečná. Prináša spojenie rodinného príbehu, kultúry, traumy, ale aj spoločenských udalostí.

Pozrite si video s vietnamskou autorkou:

 

Príbeh Hory spievajú vás očarí, ak máte radi multigeneračné ságy a ak vás zaujíma ženský pohľad na život a svet. Je to príbeh, ktorý ponúka nádej – hoci sa dej odohráva v ťažkých časoch, hlavným odkazom je, že aj v najtemnejšej chvíli môže zaznieť spev.

Autorka venovala román svojej babičke, ktorá zomrela počas veľkého hladomoru v 40. rokoch, svojmu dedkovi, ktorý sa stal obeťou krutej pozemkovej reformy v 50. rokoch, a svojmu strýkovi, ktorého mladosť zničila vojna vo Vietname.

A prečo Hory spievajú? Je v tom symbolika: drevený vták s názvom „sơn ca“ („horský spev“), ktorý otec Hương vyrezáva, sa stáva metaforou nádeje, pamäti a spomienky.

Milan Buno, knižný publicista

