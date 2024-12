Video: IMT Smile nahrali Vianoce pre všetky kraje Slovenska

V závere novembra vydala skupina IMT Smile nový album Exoticana. Fanúšikovia na ňom nájdu aj novú, pôsobivú vianočnú pesničku s jednoduchým názvom Vianoce. Hudbu zložili Ivan a Miro Táslerovci, text je dielom trojice Ivan Tásler, Vlado Krausz a Viktor Špak. Kapela k nej vydala aj lyric video.





Ak je Exoticana imaginárnou krajinou, ktorú charakterizuje okrem slobody aj vľúdnosť a láska, tak k nej myšlienka Vianoc a vianočná skladba jednoducho patrí."Mám rád naše predvianočné koncerty. Naša pesnička Najkrajšie Vianoce je jedna z mojich obľúbených a rád ju hrám aj na koncertoch. O to viac sa teším, že na tohtoročných decembrových šou Exoticana budeme hrať dve vianočné pesničky," hovorí Ivan Tásler.Skladba Vianoce však nedostáva len lyric video, ale je to asi po prvýkrát, keď bude mať vianočná skladba aj svoju vlastnú vianočnú slovenskú kolekciu - verziu pre každý slovenský kraj. Základ má v povodnom nápade na osobný vianočný darček."Pamätám si na tie Vianoce, kedy som zložil základ pesničky. Bolo to pred štyrmi rokmi a bol to vianočný darček pre moju priateľku Denisku. Aj preto je text osobný a spievam v ňom o 'nováckych Vianociach', keďže priateľka pochádza z Novák. Doteraz mám v archíve video, kedy som to prvýkrát hral a spieval," dodáva Ivan Tásler.Keď IMT Smile skladbu nahrávali na nový album, "novácke Vianoce" v texte upravili do univerzálnejšej podoby. "Potom nám napadlo, prečo tento darček nedať tentoraz všetkým a nahrať osobnú verziu aj pre fanúšikov z celého Slovenska. Vlastnú vianočnú pesničku od IMT Smile tak má každý jeden kraj. Nech každý má, akú chce," doplnil hudobník.Budúci piatok tak vychádza špeciálna vianočná kolekcia IMT Smile - Vianoce, kde si fanúšik nájde desať verzií vianočnej pesničky s košickými, prešovskými, banskobystrickými, žilinskými, trenčianskymi, nitrianskymi, trnavskými či bratislavskými Vianocami. Bonusom je nielen oficiálna verzia, ale aj originál Novácke Vianoce.