Skupina IMT Smile koncertom Exoticana očarila predvianočné Košice

Úspešná skupina IMT Smile začala v piatok večer (13. 12.) sériu štyroch veľkých koncertov s názvom Exoticana. Koncertný program dostal názov podľa nového štúdiového albumu Exoticana, ktorý skupina vydala 22. novembra. Podnetom pre album aj koncerty bol album Exotica, ktorý skupina vydala pred dvadsiatimi rokmi. Táslerovci si pozvali aj hostí, boli nimi Kali, Lukáš Adamec, Ben Cristovao a Laci Strike & Street Dancing Academy. Po dlhšom čase bola košická Steel aréna opäť vypredaná, osem tisíc fanúšikov zaplnilo hľadisko do posledného miesta.





Už vstup do hľadiska dával tušiť, že to bude nadupaná šou, pódium so zadnou projekciou malo mólo vypustené do dvoch tretín plochy na státie a poskytlo dosť miesta pre muzikantov aj tanečníkov, ktorých viedol Laci Strike. Aréna dala o sebe hlasno vedieť už pri príchode účinkujúcich, však vítali svojich miláčikov. Playlist začala kapela dvomi skladbami z nového albumu Exoticana a Svet, nasledoval hit Opri sa o mňa, kde svojim hlasivkám dala vyniknúť celá aréna, po Budeme to stále my nasledoval Úsmev, čo bol prvý singel z nového albumu a opäť dva hity Myslím že môže byť a Cesty II. triedy. Prvým hosťom bol Kali, spolu s Ivanom dali skladby Nič sa nemení a Nevadí. Po poetickej Happyend uviedol Ivan pieseň Ráno z debutového albumu, vydaného v roku 1998, kde sa pripojil Lukáš Adamec, ten pridal aj svoj hit Tancuj mi. Hosť z Prahy Ben Cristovao zaspieval s Ivanom duet Miesto a pridal vlastnú pieseň Nemusím nic.V druhej časti prišli na rad skladby Príliš osobná známosť z rovnomenného filmu, Niekto ako kráľ, Exotika, vianočná Poďme bratia do Betlehema, Ľudia nie sú zlí, Hej Sokoly, Poď so mnou a Kapela. Diváci nešetrili hlasivky, však viaceré zo skladieb už zľudoveli. Dlhý a mohutný potlesk vyniesol divákom dve vlastné vianočné piesne, aktuálnu Vianoce z nového albumu Exoticana a Najkrajšie Vianoce, ktorú vydali v roku 2010. Hneď v sobotu (14. 12.) odohrá skupina IMT Smile spolu s hosťami druhý koncert v košickej Steel aréne, Rovnako dva koncerty odohrajú 19. a 20. decembra v bratislavskej Tipos aréne.

Skupinu IMT Smile založili bratia Táslerovci v roku 1996, dva roky nato vydali prvý album Klik-klak. Ich diskografia dnes ráta štrnásť štúdiových albumov, najnovší je Exoticana z novembra tohto roka. Trikrát po sebe, za roky 2016, 2017 a 2018, získali ocenenie OTO, za rok 2018 získali aj ocenenie Krištáľové krídlo v kategórii populárna hudba. Dlhé obdobie patria Táslerovci k špičke slovenskej hudobnej scény.