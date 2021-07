Video: IMT Smile rozbehla koncertnú sezónu, predstavili nový singel

Skupina IMT Smile odštartovala uplynulý víkend svoje IMT Smile Summer Tour 2021 koncertmi v Bratislave a tiež v Banskej Štiavnici. Nielen megahity v nových aranžmánoch, ale tiež novinky z albumu Srdce Rozum Boulevard podporili skvelú atmosféru koncertu. TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Karpel.





To, že skupina IMT Smile patrí k tým najúspešnejším zo slovenskej hudobnej scény, podčiarkuje aj fakt, že album Budeme to stále my dosiahol na dvojitú platinu za predaj albumu. „Je to album z roku 2018, a tento status už dosiahol skôr, ale teraz si ho môžeme prevziať za účasti našich fanúšikov, lebo je to aj vďaka nim. Tento album v našej kapele veľa zmenil, dá sa povedať, že skoro všetko, a ako vidno, k lepšiemu,“ povedal spevák Ivan Tásler pri preberaní double platinového albumu.Okrem toho pripravili nový videoklip k skladbe Peaceful Village, kde spolu s IMT Smile spieva Jamajčan Winston Reedy. „Pieseň je o jednej pláži a dedine v Kambodži, v ktorej sme boli spolu aj ako kapela a kde sme dokonca zahrali na miestnom 'markete'. No za pár rokov sa z toho krásneho miesta stalo vďaka necitlivým developerom jedno veľké stavenisko. No duša toho miesta žije ďalej a o tom je tento song. Pieseň vznikla od začiatku v angličtine a pre to sme sa rozhodli na základe odporúčania pre jamajského speváka, žijúceho v Londýne, volá sa Winston Reedy,“ priblížil príbeh skladby Peaceful Village Tásler.