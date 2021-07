Trump žaluje Facebook, Google i Twitter, žiada opätovnú aktiváciu svojich účtov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.7.2021 (Webnoviny.sk) - Bývalý americký prezident Donald Trump podal žaloby na tri najväčšie technologické firmy v krajine. Obviňuje ich z neoprávnenej cenzúry svojej osoby a ďalších konzervatívcov.Žaloby cielia na spoločnosti Facebook Google , ako aj na ich šéfov Marka Zuckerberga Sundara Pichaia . Trump to oznámil v stredu na tlačovej konferencii v New Jersey. Žalobami sa bude zaoberať súd na Floride. Všetky tri platformy exprezident ďalej vyzval na opätovnú aktiváciu jeho účtov.Prístup ku kontám na sieťach Twitter, Facebok a YouTube, ktorý vlastní Google, má Trump zablokovaný od januára. Internetoví giganti k tomuto kroku pristúpili po tom, čo jeho stúpenci vtrhli do budovy Kongresu.Podľa kritikov bývalý prezident prispel k násilnostiam, keď opakovane spochybňoval výsledok vlaňajších volieb, ktoré stále označuje za sfalšované. Prevádzkovatelia platforiem vyjadrujú obavy, že Trump by ich mohol využiť na podnecovanie ďalších nepokojov. Všetky tri dotknuté spoločnosti odmietli k Trumpovým žalobám zaujať stanovisko.