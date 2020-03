Video: Jana Kirschner a Vojtěch Dyk zverejnili novú skladbu s názvom Na okamih. Autorom videoklipu je Juraj Johanides.

Jana Kirschner a Vojtěch Dyk spojili svoje kreatívne sily a spoločne nahrali pieseň, ktorá v týchto dňoch pôsobí ako balzam na dušu. Novinka s názvom “ Na okamih” vychádza symbolicky prvý jarný deň, 20. marca na Slovensku i v Čechách.





“ Pôvodne som mala s touto pesničkou iné plány a chceli sme ju vydať už pred Vianocami. Nebol však čas zastaviť sa a pesničku dokončiť. Akoby jej to nebolo súdené." A tak vychádza až dnes. Symbolicky na prvý jarný deň. "V posledných dňoch mám pocit, že ľudia zúfalo potrebujú počuť niečo pozitívne, kúsok dobrej správy. Dúfam, že sa nám to podarilo a toto bude tá dobrá správa aj pre všetkých muzikantov, ktorí podobne ako mnohí iní umelci, závislí od živých vystúpení či koncertov, netušia čo s nimi bude. Musíme však spojiť sily a tvoriť.”Už dnes je jasné, že pieseň “Na okamih” nebude jedinou novinkou, ktorú tento rok speváčka pre svojich fanúšikov chystá.



“ Od januára intenzívne pracujeme na novom albume, ktorý by sme chceli vydať ešte tento rok. Je možné, že všetko bude nakoniec inak, dnes to nik z nás nedokáže odhadnúť. Okrem toho, projekt “Na okamih”, by som rada rozvíjala s ďalšími umelcami a je možné, že z toho nakoniec vznikne niečo väčšie, o tom sa však môžeme rozprávať až na jeseň.”



Pieseň “Na okamih” je dialógom dvoch ľudí, ktorí túžia po vzájomnej blízkosti, no z mnohých dôvodov sa im to nie vždy darí. Videoklip k pesničke režíroval režisér Juraj Johanides. Dôležitou súčasťou videoklipu je rozkvitnutá kytica, ktorá postupne stráca svoju krásu a odkvitá. Stáva sa tak akousi metaforou našich vzťahov, každodenných bojov, ale aj zmierení.



A prečo práve Vojtěch?



“Chcela som si splniť sen. Vojtěch je skvelý človek a muzikant a má jeden z najkrajších hlasov, ktoré poznám. Tak som mu zavolala a on súhlasil. Netušiac čo nás čaká, sme spolu nahrali pesničku, plnú nostalgie, ale aj nádeje, ktorá akoby patrila práve do týchto dní a týždňov.”