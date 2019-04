VIDEO: Jarné Bratislavské jazzové dni otvorí hudobník Alfa Mist

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 12. apríla (TASR) – Hviezda moderného džezu Alfa Mist sa v pondelok (15. 4.) v Bratislave premiérovo predstaví na jarných Bratislavských jazových dňoch. Svoju premiéru bude mať aj reper Strapo s kapelou General Foxx. O desať dní neskôr (25. 4.) sa do Bratislavy vráti jeden z najlepších basgitaristov Stanley Clarke. Pred jeho koncertom sa fanúšikom predstaví duo Kristína Mihaľová a Jakub Šedivý.Bratislavské jazzové dni tento rok oslávia 45. výročie, od roku 2008 pribudla aj jarná verzia festivalu - jarné 'džezáky'. Festival, ktorý sa zameriava nielen na džez, sa snaží každoročne priviesť do Bratislavy legendárnych hudobníkov, ale aj aktuálne hviezdy hudobnej scény. TASR o tom informovala PR manažérka Silvia Turnerová.uviedol pre médiá spoluorganizátor festivalu Peter Lipa.Alfa Mist je výnimočnou postavou súčasného londýnskeho džezu. Mladík z východného Londýna mal 15 rokov, keď začínal ako hip-hopový a grime producent. Jeho bestsellerový album Antiphon z roku 2017 hudobní kritici charakterizovali ako modernú, komplexnú esenciu džezu. Zabodovali aj u fanúšikov, zverejnené skladby z albumu majú na YouTube spolu takmer šesť miliónov prehratí, čo je pre džezového hudobníka obrovský úspech. V pondelok sa fanúšikovia môžu tešiť aj na špeciálny koncert repera Strapa. Ten bude koncertovať s kapelou General Foxx a DJ Spinhandzom.Vo štvrtok 25. apríla sa na Slovensko vráti Stanley Clarke, ktorý so sebou do Bratislavy privezie aj štvorčlennú kapelu. Predskokanmi bude slovenské duo - speváčka Kristína Mihaľová a gitarista Jakub Šedivý. Dvojica patrí medzi najúspešnejšie mladé talenty slovenského džezu.