Video: JASON STATHAM SA ZABÁVA V NOVOM FILME GUYA RITCHIEHO FORTUNOVA HRA

V hlavnej úlohe sa opäť predstaví Jason Statham. Táto režisérsko-herecká dvojica sa prvýkrát stretla ešte v roku 1998 pri nakrúcaní Ritchieho debutu Zbaľ prachy a vypadni, ktorý pre Stathama znamenal začiatok kariéry akčnej hviezdy prvej veľkosti. Potom nasledoval slávny Podfu©k a v roku 2005 Revolver. Naposledy sa stretli na pľaci minulý rok, keď si Jason Statham zahral Rozhnevaného muža. Vo Fortunovej hre stvárňuje neporaziteľného tajného agenta menom Orson Fortune, ktorý musí vystopovať a prekaziť predaj nebezpečnej modernej technológie. Je to príliš veľké sústo aj pre takého profesionála ako je Fortune, a preto sa spojí (aj keď veľmi neochotne) nielen s ďalšími špičkovými agentami.

Vzhľadom na fakt, že tajomná vecička ohrozujúca celý svet má cenu približne 10 miliárd dolárov, Fortune a jeho partička nie sú jediní, kto má o ňu záujem. Všetky nitky vedú k svetovému obchodníkovi so zbraňami - excentrickému miliardárovi Gregovi Simmondsovi, ktorý v podaní stále šarmantného Hugha Granta pôsobí viac zábavne ako nebezpečne. Okrem iného aj preto, že je posadnutý filmovými hviezdami. A táto slabosť sa stane základom geniálneho plánu. Fortune priberie do tímu špeciálneho člena – hollywoodsku superstar Dannyho Francesc (Josh Hartnett), ktorý je Simmondsovým obľúbencom a vybaví im pozvanie do jeho španielskej vily, kde sa predpokladá výskyt hľadaného predmetu. Slávny herec dostane rolu, o akej sa mu dovtedy ani nesnívalo – musí pomôcť zachrániť svet.

Vo vedľajších postavách Jasoovi Stathamovi sekundujú ďalší režisérovi favoriti – Hugh Grant, Josh Hartnett a Bugzy Malon. Skvelé herecké obsadenie dopĺňajú dvaja nováčikovia – Cary Elwes v úlohe údajného šéfa tímu a Aubrey Plaza, ktorá si strihla postavu kyber špecialistky a hackerky Sarah.

Akčná komédia Fortunova hra sa premieta v slovenských kinách práve teraz.

Trailer