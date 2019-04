Video: Juraj Kucka pozýva do svojho novootvoreného penziónu Meridiana

K známej bojnickej reštaurácii tak pribudla aj možnosť ubytovania v modernom štýle, aký poznáme z amerických filmov.

Potom, čo pred štyrmi rokmi futbalový reprezentant Juraj Kucka s bratom Patrikom otvorili v Bojniciach reštauráciu Meridiana, dnes svoj biznis v regióne rozširujú o rovnomenný penzión. Reštauráciu v tom čase pokrstila celá futbalová reprezentácia, ktorá si do Bojníc odskočila zo sústredenia. Práve reštaurácia poslúžila bratom Kuckovcom ako inšpirácia aj pri výstavbe rodinného penziónu, ktorý sa zameriava najmä na aktívnych ľudí a rodiny.

„Pri dizajne sme sa inšpirovali najmä našou reštauráciou, kde dominuje drevo a kameň. To je nám najbližšie. A chceli sme, aby aj penzión bol príjemný, čistý, vzdušný a svetlý. Aby priniesol niečo nové a najmä aby ľudia odtiaľto odchádzali so zážitkami,“ hovorí Patrik Kucka.

Ako úspešný futbalista Juraj Kucka počas svojej kariéry navštívil množstvo hotelov a tieto skúsenosti sa snažil pretaviť aj do spoločného penziónu. „Nedá sa ani spočítať, koľko hotelov a penziónov som už za život navštívil. Každý druhý týždeň som na nejakom hoteli, niekedy aj častejšie, keď cestujeme na zápasy. Nepamätám si ich všetky, ale boli medzi nimi aj také, ktoré mi utkveli v pamäti. Aj preto ma bavilo pomáhať pri výbere dizajnu a zariadenia, hoci to bolo ťažké, keďže všetko sme konzultovali cez telefón a fotky. Len málokedy sa mi podarilo prísť domov a pozrieť si to naživo. Našťastie sme sa s bratom vždy vedeli dohodnúť na niečom, čo sa nám obom páčilo,“ priznáva náš futbalista.

Lokalitu Bojníc si na tento typ podnikania vybrali z jednoduchého dôvodu: „Narodili sme sa tu, žijeme tu, je tu náš domov a Bojnice sú krásne,“ jednohlasne dodávajú bratia.

O penzióne Meridiana

Penzión Meridiana má ideálnu lokalitu, ktorá ponúka mnoho kultúrneho vyžitia, atrakcií či prírodných unikátov. Jednoducho sa z nej dostanete ako do centra Bojníc, tak aj Prievidze. Kapacita penziónu je 65 osôb v 15 moderných izbách, 2 väčších De Luxe izbách a v 3 apartmánoch.

Viac informácií na: http://www.meridianabojnice.sk/