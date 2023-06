Video: Kali, Peter Pann a Goya Menor otvárajú leto tanečným hitom Mám chuť

Slovenská hudobná scéna ožila vďaka medzinárodnej spolupráci medzi raperom Kalim a zahraničnou hviezdou Goyom Menorom z Nigérie. Ich spoločná pieseň s názvom Mám chuť je kombináciou hudobných štýlov s výrazným dôrazom na afrobeatový žáner, na produkcii sa podieľal Kaliho dvorný producent Peter Pann.





Raper Kali, ktorý pôsobí na slovenskej hudobnej scéne už od roku 2008 a jeho tvorba je dnes známa na prvé počutie, oslovil Goyu Menora spolu s Petrom Pannom a dali dokopy track, ktorý fanúšikov naladí na leto."Ja už celkovo robím viac so zahraničnými interpretmi ako so slovenskými a tento Goya sa mi do tejto veci hodil najviac. Dokonca svoj part bol aj osobne nahrať u mňa v starom štúdiu v Petržalke. Som rád, že to má taký letný 'vibe' aj čo sa týka videoklipu, keďže sme ho aj z toho dôvodu natáčali na Ibize, tak verím, že to ľuďom navodí tú správnu atmosféru," hovorí Peter Pann.Umelci sa rozhodli natáčať klip na ostrove Ibiza, kde sa nechali inšpirovať jeho prímorskou atmosférou, ktorú využil do klipu režisér Dušan Krajčovič a Juraj Škula. Avšak, ich cesta sa neobišla bez menších problémov, keďže sa Goyovi počas letu stratila batožina, takže ho do klipu obliekal samotný producent skladby. Napriek tomu však preukázali svoju profesionalitu a dokázali sa sústrediť na vytvorenie klipu, ktorý vizuálne oživuje atmosféru songu.