Video: Kapela HEX sa teší získaným oceneniam a predstavuje svoju letnú novinku “Iná ako ostatné”

Táto zaujímavá kombinácia v spojení s vtipným textom a veselou hudbou prináša poslucháčom pohodovú atmosféru na počúvanie tzv. “do každého počasia”.

“Dievčatá sú nesmierne sympatické a bola naozaj radosť s nimi spolupracovať. Ľahkosť, profesionalita a úsmevy, takto by sa dali charakterizovať dievčatá zo Serenaders’ Sisters, ktoré s nami vystúpia aj na našom prvom letnom koncerte, na Bratislavskom Majálese.” (spomína Tomáš YXO Dohňanský - basgitarista a manažér kapely)

Podľa slov kapely nahrávka vznikala postupne a prvá verzia bola v dosť tvrdom až punkovom štýle. Neskôr sa však rozhodli, na Šarkanov impulz, skladbu zjemniť, pridať jazzové akordy, banjo a vokály a finálna verzia bola na svete.

“Skladba v sebe nesie imaginárny nekonečný príbeh zjavenia sa mladého dievčaťa "z odkiaľ si" vo veľkom meste, ktorá objavuje svet. Aj veľmi dospelým mužom sa

z tej neuchopiteľnej chémie jej mladosti podlamujú kolená, veď je predsa "iná ako všetky ostatné”. (dodáva spevák Peter ŠARKAN Novák)

Pieseň sa nahrávala v štúdiu BIRDLAND a autorom hudby aj textu je gitarista kapely

Martin FEFE Žúži.

“Veľmi dobre si pamätám, kde prišiel prvý nápad na pesničku Iná, ako ostatné. Bolo to na zvukovej skúške, myslím, že jedného z prvých koncertov po covidovom lockdowne. Zvukár potreboval niečo vyriešiť, a ja som začal podvedome hrať dookola dva akordy v staccatovom rytme. Riff sa mi zapáčil a prakticky okamžite ma napadla aj melódia spevu v slohe. Potom to už bola dlhšia cesta.” (spomína FEFE)

O videoklip, rovnako iný ako ostatné, sa postaral dlhoročný kamarát kapely, režisér Braňo Špaček.

“Pre mňa je to na kapelu HEX netypická pesnička a vnímam ju akoby vznikla a bola hraná “len tak” mimochodom. Takže môj obraz k tej pesničke je “len taká” impresia s dievčaťom, ktorá sa strieda s uvoľnenou situáciou hudobníkov, ktorí si “len tak” bez veľkej produkcie hrajú. Inšpirovaný vokálnymi “vlnami” dievčat zo Serenaders’ Sisters, som medzi to celé zakomponoval takú trocha “nezmyselne” sa opakujúcu situáciu, kde 3 speváčky sledujú hlavnú hrdinku prechádzajúcu okolo nich.” (spomína režisér Braňo Špaček)

Hlavnú hrdinku si vo videoklipe zahrala talentovaná herečka a modelka Simona Guľášová, známa napr. z účinkovania v televíznom seriáli Pán profesor.

Skupina HEX si tento rok stihla prevziať už dve prestížne ocenenia na Slovensku aj v Čechách. Okrem ocenenia Krištáľové krídlo v kategórii populárna hudba získala aj Cenu Anděl za slovenský album v Českej Republike.

“Myslím, že tieto ocenenia nás utvrdili v tom, že naša nová tvorba a zostava má zmysel a nová hudba, ktorú tvoríme stále oslovuje široké publikum aj ľudí z branže. Vyhrať v jednom roku dve takto významné ceny je úžasné.” (dodáva FEFE)

Kapelu tento rok čaká množstvo koncertov po celom Slovensku, ktoré odštartujú 4. mája na Bratislavskom Majálese. A nielen to, budúci rok sa môžu fanúšikovia tešiť na špeciálne koncerty pri príležitosti osláv 35 rokov na hudobnej scéne.