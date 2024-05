Nastala najväčšia slnečná erupcia za takmer dve dekády, Zem by ju však nemala pocítiť (video+foto)

15.5.2024 (SITA.sk) - Na Slnku v utorok nastala najväčšia erupcia za takmer dve desaťročia. Udialo sa tak len niekoľko dní po tom, ako Zem zasiahli silné slnečné búrky a vytvorili oslňujúce polárne žiary na nezvyklých miestach.

The Sun emitted a strong solar flare on May 14, 2024, peaking at 12:51pm ET. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured an image of the event, which was classified as X8.7. https://t.co/njaYS2IutE pic.twitter.com/oIJn2gmIUF