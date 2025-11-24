|
Video: Kapela ICONITO prichádza s netradičnou novinkou. Skladba Óda ku klavíru je nežným vyznaním lásky
Pieseň ako dar! Klavirista kapely ICONITO Silvester Michalenko sa rozhodol vyznať lásku svojej manželke nežnou piesňou.
A tak spolu s kolegom, lídrom skupiny Kristiánom Dufincom, zložili Ódu ku klavíru. Toto vyznanie lásky má krásny príbeh, skladba totiž po prvý raz verejne zaznela na Silvestrovej svadbe počas mladomanželského tanca. Vypočujte si ódu na najkrajší cit!
Kapela ICONITO sa preslávila tým, že spája folklór s modernými hudobnými žánrami, no jej novinka je celkom iná. Tento raz vydala nežný singel, ktorý je výnimočný z viacerých dôvodov. Skladba Óda ku klavíru je krásnym vyznaním lásky klaviristu skupiny Silvestra Michalenka dnes už jeho manželke Klaudii.
„Pieseň vznikla tesne pred svadbou ako prekvapenie pre moju manželku. Dlho som mal v hlave melódiu, ktorú som si hrával na klavíri, veľakrát aj pred snúbenicou, ktorá ešte nič netušila, ale melódia sa jej páčila. Napadlo mi z toho vytvoriť pieseň ako prekvapenie pre ňu, ktoré bude počuť až pri svadobnom tanci. Napísal som k tomu text, ktorý Kristián krásne pozdvihol a doplnil o úžasný bridge. Nahrali sme to a premiéra bola naozaj pri našom svadobnom tanci, čo si manželka uvedomila po prvých tónoch na parkete,’' vraví Sivester.
Pieseň je spoločným dielom Silvestra Michalenka a lídra kapely Kristiána Dufinca, ktorému sa nápad na singel ako svadobný dar ihneď zapáčil. Tento raz sa v kapele dohodli, že spievať ju bude sám Silvester, nie Kristián, ako v drvivej väčšine ich skladieb.
„Je to veľmi osobné vyznanie. Nehodlilo by sa, aby som ju spieval ja. Navyše Silvo je skvelý autor aj spevák. V rámci projektu KORENE a nášho predošlého albumu mal taktiež sólové výstupy. A aj keď sú ľudia sú zvyknutí, že v našich skladbách prepájame aj kúsok folklóru, tento raz to tak nemusí na prvé počutie znieť. Chceme totiž folklór ponímať v rôznych rovinách. Naposledy sa nám podarilo vydať pieseň ''Liponito (Keby som bol Lipa…)'' s maestrom Petrom Lipom, je to jazzman a jeho hudba je tiež jeho vlastným folklórom, predtým to bola pieseň ''Prepáč'', čistokrvný pop, no a v prípade ''Ódy ku klavíru'' je témou puto a vyznanie manželke. Neviem si predstaviť, čo by mohlo byť väčším folklórom ako autenticita pocitu z pravej lásky,” vysvetľuje Kristián.
Óda ku klavíru dostala aj filmovú podobu. V klipe hrá Silvester spolu s manželkou Klaudiou.
„Od začiatku bolo jasné, že hlavnými nostieľmi deja majú byť Silvo a Klaudia. Myšlienka toho, že sa človek môže zasnúbiť a zamilovať do jedného človeka kedykoľvek nekonečne veľakrát by mohla byť akýmsi mementom toho, že svadbou sa vzťah nekončí, no naopak začína sa spoločný život dvoch ľudí a práve preto ho treba pestovať každý jeden deň, ako keby bol znova prvým. Celý klip a jeho dej sa vlastne odohráva v jednej jedinej sekunde, keď ide Silvo požiadať Klaudiu o ruku,” dodáva Kristián.
Novinka bude súčasťou albumu kapely ICONITO, ktorý by mal vyjsť v roku 2026.
„Bude na ňom naozaj všehochuť hudobných žánrov, piesne vychádzajúce z nášho krásneho slovenského folklóru, na ktorý by sme mali byť právom hrdí, ale aj popové skladby. Nájdete tam swing pop, latino, ale aj krásne akustické balady. Náš posledný -druhý album Korene – vyšiel už pred 3 rokmi, za ten čas sme nazbierali mnoho materiálu. Veríme, že našich fanúšikov album osloví minimálne tak, ako tie predošlé,“ uzatvára Kristián Dufinec.
Okrem toho chystá kapela aj Live album, ktorého prípravy už vrcholia.
