Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 23.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Klement
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zaujímavosti

23. novembra 2025

Vlk sa za bieleho dňa prechádzal po školskom dvore


Tagy: Minnesota Škola Vlci

Vlk prechádzajúci sa po školskom dvore za bieleho dňa, keď deti mali vyučovanie, znepokojil obyvateľov mestečka Ely v americkom štáte Minnesota. Tento prípad, ktorý mestečko ...



Zdieľať
gettyimages 452407 001 676x454 23.11.2025 (SITA.sk) - Vlk prechádzajúci sa po školskom dvore za bieleho dňa, keď deti mali vyučovanie, znepokojil obyvateľov mestečka Ely v americkom štáte Minnesota. Tento prípad, ktorý mestečko rozrušil pred niekoľkými dňami, pritom nie je jediným a vlkov v mestečku opakovane videli potulovať sa po uliciach. Člen Snemovne reprezentantov USA za tento región Pete Stauber preto vyzval federálnu vládu, aby vyradila vlka zo zoznamu ohrozených druhov. Informuje o tom web Daily Mail.


„Vidieť vlka prechádzať sa v blízkosti školy, zatiaľ čo sú deti na vyučovaní, je drsnou pripomienkou, že populácie vlka sivého sú už dávno obnovené ... Musia byť odstránené zo zoznamu ohrozených druhov!“ napísal Stauber v príspevku na Facebooku. Člen Snemovne reprezentantov za štát Wisconsin Tom Tiffany má podobný názor. „Videli sme zabitý hospodársky dobytok, roztrhané domáce zvieratá a vlci sa teraz objavujú na školských pozemkoch ... Ich populáciu treba riadiť," uviedol.

Niektorí ľudia však hneď protestovali. V súvislosti s tým, že Tiffany ani nezastupuje štát Minnesota, jeden z nich posmešne napísal: „Počul som, že v Kanade spozorovali losa. Mali by sme ho vyradiť zo zoznamu?“ Výkonná riaditeľka Koalície pre ohrozené druhy Susan Holmesová vo vyhlásení varovala: „Zrušenie ochrany vlkov by zvrátilo obnovu jedného z našich najobľúbenejších druhov a vrátilo by nás späť do čias, keď boli vlky strieľané, chytané do pascí a trávené, až kým nezmizli z krajiny.“

Miestna diskusia v mestečku Ely sa sústredila aj na príčinu migrácie vlkov. Niektorí obyvatelia uviedli, že vlci jednoducho nasledujú svoj prirodzený zdroj potravy, a to jelene, ktoré do mesta lákajú ľudia, keď ich kŕmia. „Možno by ľudia nemali nechávať krmivo pre jelene pred svojimi dverami, aby tak neprilákali aj predátorov, ktorí len prirodzene sledujú svoju korisť,“ poznamenal jeden z nich.


Zdroj: SITA.sk - Vlk sa za bieleho dňa prechádzal po školskom dvore © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minnesota Škola Vlci
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Odhalili tajomstvo spomalenia starnutia

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 