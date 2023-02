Video: Kapela Sám Sebou zložila krásnu pieseň pre svoje deti s názvom Vďaka Bohu

Pieseň je napísaná a venovaná našim deťom. Keďže nám v poslednom období prišli do našich životov naše ratolesti, tak nás to samozrejme veľmi ovplyvnilo a tak sme napísali a venovali túto skladbu práve ním. Posledné veci si produkujeme sami vo vlastnom štúdiu a tentoraz to nebolo inak. To najdôležitejšie v tejto skladbe je emócia, ktorú sme pri tvorbe chceli zachytiť a myslím, že sa to skvelo podarilo. Máme tento song veľmi radi a pevne verím, že sa v ňom nájde mnoho ľudí. /hovorí spevák kapely Matúš Fifik/



O klip sa postaral talentovaný Tomáš Malejčík. Natáčal sa v krásnej prírode pri Palcmanskej Maši v obci Dedinky.

Vo videoklipe si zahrala moja dcérka Ela spolu s manželkou Luckou. Cieľom bolo zachytiť lásku medzi rodičom a dieťaťom. V podstate sme strávili krásny rodinný deň v nádhernom prostredí na Dedinkách, ktorý bol iba zaznamenaný. Nebrali sme to ako nejakú rolu, jednoducho sme si to len užili a tá spontánnosť a láska vo videoklipe je skutočne viditeľná. /dodal spevák kapely Matúš Fifik/

Video: Nový singel - VĎAKA BOHU