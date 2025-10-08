Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 8.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Brigita
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Gala    Hudba

08. októbra 2025

Video: Karmen Pál-Baláž a OliverFromEarth predstavujú Pieseň ranených duší


Tagy: Karmen Pál-Baláž

Pieseň ranených duší bola pôvodne pripravená ako sólová skladba.



Zdieľať
Video: Karmen Pál-Baláž a OliverFromEarth predstavujú Pieseň ranených duší

Slovenská speváčka Karmen Pál-Baláž a maďarský spevák OliverFromEarth spojili sily s jednou z najznámejších slovenských kapiel NoName a výsledkom je balada plná emócií a nádeje Pieseň ranených duší. Ide o výnimočnú spoluprácu, ktorá spája tri hudobné svety a prináša silné posolstvo pre všetkých, ktorí hľadajú povzbudenie. 


Pieseň ranených duší bola pôvodne pripravená ako sólová skladba. „Keď ma Zoltán Sallai prvýkrát oslovil s demom, neváhala som ani sekundu. Takéto spolupráce sa neodmietajú,“ spomína Karmen. Neskôr sa rozhodla prizvať k piesni aj Olivera, ktorý sa do projektu zapojil s nadšením aj napriek tomu, že nerozpráva po slovensky. Kapela NoName prijala tento nápad otvorene a výsledkom je duet, ktorý skladbe dodal nový rozmer. Autormi sú Zoltán Sallai (hudba) a Roman Timko (text), pričom celá kapela NoName sa postarala aj o nahrávku a produkciu.



Vďaka tejto spolupráci som v NoName mohla osobne spoznať skvelých muzikantov, ktorí vyžarujú úprimnosť a ľudskosť. Je pre mňa cťou pracovať s nimi,“ dodáva Karmen.

Autor hudby Zoltán Sallai približuje nevšedný príbeh piesne: „Túto skladbu som zložil ešte v roku 2004, keď sme s kapelou NoName nahrávali album Slová do tmy. Pôvodne som ju naspieval v maďarčine, keďže moja národnosť je maďarská. Osud piesne bol taký, že sme ju uložili na dlhý spánok až do súčasnosti, keď som sa ju rozhodol prebudiť a oprášiť. Oslovil som kolegu z kapely NoName, gitaristu a autora Romana Timka, aby sa ju pokúsil otextovať v slovenčine, a dielo sa nakoniec zrodilo v novom obleku s nádherným textom. Následne som oslovil Karmen, ktorá ju nanovo naspievala, jej výnimočný hlasový materiál absolútne zapadol do diela. Verím, že túto spoluprácu čaká úspešná budúcnosť.“

Tagy: Karmen Pál-Baláž
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Pozor: Za bezdôvodnú jazdu v strednom pruhu mimo obce hrozí pokuta
<< predchádzajúci článok
Náhle zomrel muzikant z kapely Laura a její tygři

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 