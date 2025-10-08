|
Streda 8.10.2025
08. októbra 2025
Video: Karmen Pál-Baláž a OliverFromEarth predstavujú Pieseň ranených duší
Pieseň ranených duší bola pôvodne pripravená ako sólová skladba.
Slovenská speváčka Karmen Pál-Baláž a maďarský spevák OliverFromEarth spojili sily s jednou z najznámejších slovenských kapiel NoName a výsledkom je balada plná emócií a nádeje Pieseň ranených duší. Ide o výnimočnú spoluprácu, ktorá spája tri hudobné svety a prináša silné posolstvo pre všetkých, ktorí hľadajú povzbudenie.
Pieseň ranených duší bola pôvodne pripravená ako sólová skladba. „Keď ma Zoltán Sallai prvýkrát oslovil s demom, neváhala som ani sekundu. Takéto spolupráce sa neodmietajú,“ spomína Karmen. Neskôr sa rozhodla prizvať k piesni aj Olivera, ktorý sa do projektu zapojil s nadšením aj napriek tomu, že nerozpráva po slovensky. Kapela NoName prijala tento nápad otvorene a výsledkom je duet, ktorý skladbe dodal nový rozmer. Autormi sú Zoltán Sallai (hudba) a Roman Timko (text), pričom celá kapela NoName sa postarala aj o nahrávku a produkciu.
„Vďaka tejto spolupráci som v NoName mohla osobne spoznať skvelých muzikantov, ktorí vyžarujú úprimnosť a ľudskosť. Je pre mňa cťou pracovať s nimi,“ dodáva Karmen.
Autor hudby Zoltán Sallai približuje nevšedný príbeh piesne: „Túto skladbu som zložil ešte v roku 2004, keď sme s kapelou NoName nahrávali album Slová do tmy. Pôvodne som ju naspieval v maďarčine, keďže moja národnosť je maďarská. Osud piesne bol taký, že sme ju uložili na dlhý spánok až do súčasnosti, keď som sa ju rozhodol prebudiť a oprášiť. Oslovil som kolegu z kapely NoName, gitaristu a autora Romana Timka, aby sa ju pokúsil otextovať v slovenčine, a dielo sa nakoniec zrodilo v novom obleku s nádherným textom. Následne som oslovil Karmen, ktorá ju nanovo naspievala, jej výnimočný hlasový materiál absolútne zapadol do diela. Verím, že túto spoluprácu čaká úspešná budúcnosť.“
