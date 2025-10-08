Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 8.10.2025
 Meniny má Brigita
 24hod.sk    Auto moto

08. októbra 2025

Pozor: Za bezdôvodnú jazdu v strednom pruhu mimo obce hrozí pokuta



Právne predpisy pamätajú aj na radenie sa do stredného pruhu sprava a zľava v tom istom čase. V takom prípade má prednosť vozidlo prichádzajúce z pravého jazdného pruhu.



Pozor: Za bezdôvodnú jazdu v strednom pruhu mimo obce hrozí pokuta

Za bezdôvodnú jazdu v strednom pruhu mimo obce hrozí pokuta. Dovolené je v ňom jazdiť iba pri obchádzaní, predbiehaní, otáčaní sa či pri odbočovaní. Na sociálnej sieti na to upozornila polícia. Podľa sadzobníka pokút zverejneného na webe ministerstva vnútra, hrozí za porušenie takéhoto pravidla pokuta 40 eur. Zákon o cestnej premávke upravuje i ďalšie situácie pri jazde po ceste s viacerými pruhmi.


Podľa zákona môže na ceste s tromi a viacerými pruhmi v jednom smere používať vodič vozidla nad 3,5 tony či dlhšieho ako sedem metrov, ale i vodič motocykla s najvyššou rýchlosťou 45 kilometrov za hodinu, dva pravé jazdné pruhy. Pre šoférov takýchto vozidiel platí obmedzenie o používaní pruhov aj v obci. „V ostatných jazdných pruhoch smie jazdiť, ak je to potrebné na obchádzanie, otáčanie alebo na odbočovanie,“ uvádza legislatíva. Zákon v tejto časti nespomína predchádzanie. Za takéto porušenie pravidiel cestnej premávky hrozí vodičovi pokuta 40 eur.

Zákon tiež upravuje takzvanú súbežnú jazdu. Sú to prípady, keď je premávka tak hustá, že sa vytvoria súvislé prúdy vozidiel. V takomto prípade môžu vodiči využívať všetky jazdné pruhy a rýchlejšia jazda v niektorom z nich nie je nepovažovaná za predbiehanie.

Právne predpisy pamätajú aj na radenie sa do stredného pruhu sprava a zľava v tom istom čase. V takom prípade má prednosť vozidlo prichádzajúce z pravého jazdného pruhu. „Takýto postup sa vzťahuje primerane pri prechádzaní z ľavých jazdných pruhov do stredných jazdných pruhov na ceste so štyrmi alebo s viacerými jazdnými pruhmi,“ píše sa v zákone.

Prednosť sprava platí i v situáciách, keď sa dva jazdné pruhy zbiehajú a nie je jasné, ktorý z nich končí. Toto pravidlo má aj výnimku, a to v prípadoch, keď je dopravnou značkou upravené striedavé radenie.

