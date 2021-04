Video: Karmen Pál-Baláž predstavila videoklip k piesni Nie je to len mnou

Novým videoklipom k piesni Nie je to len mnou privítala jar Karmen Pál-Baláž. Hudbu aj text zložil Ján Kmec, nahrávku v Hook Fabrique Studio produkoval Filip Kluknavský. Predstavuje v ňom okrem piesne samotnej aj krásy prírody v jej domácom prostredí. TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Karpel.



„V okolí máme toho veľmi veľa krásneho, ale nakoniec vyhrala Silická planina, na ktorú vidím každé ráno z okna, keď sa zobudím,“ hovorí Karmen o prostredí, v ktorom sa natáčalo. Video je natočené na jeden záber. „Prvotný nápad bol úplne jednoduchý, nahrať lyric one - take video, kde sa prechádzam a spievam niekde v prírode. Nasledujúce dni som si spravila takú menšiu prehliadku lokácií, kde by sa dalo natočiť pekné video podľa mojich predstáv,“ dodáva.



Režírovania klipu sa ujala samotná Karmen, za kameru sa postavil Lukáš Koska. „Spolupracujeme spolu už od krstu môjho albumu Kúzlo. Je to šikovný fotograf a som rada, že mi lyric video natočil práve on. A keďže sme chceli aj fotky s rovnakým nádychom, urobili sme ich hneď v rovnaký deň v tej istej lokácii. Nafotili sme aj pár záberov s gitarou pri krásnom západe slnka počas zlatej hodinky. A keďže situácia bola a stále je taká, aká je, tak sme to všetko natočili krásne v rámci okresu, bez cestovania, a len s tými najbližšími. Ruku k dielu teda priložila celá rodina,“ doplnila Karmen.