Video: Komédia s názvom V lete ti poviem, ako sa mám avizuje druhý trailer

Tvorcovia komédie "V lete ti poviem, ako sa mám" zverejnili v pondelok druhý trailer k adaptácii knižného bestselleru spisovateľky Evity Twardzik. Na filmové plátna prinesie osudy partie priateľov, ktorých snaženie smeruje k jednému cieľu - byť šťastný. Či sa im to podarí, uvidia diváci v kinách na Valentína.





Druhý trailer predstavuje hlavné postavy komédie, v ktorej sa podľa tvorcov nájdu všetci diváci. Ide o tretí film, ktorý po snímkach Všetko alebo nič (2017), Príliš osobná známosť (2019) vznikol v spolupráci produkčnej spoločnosti NUNEZ NFE, Evity Twardzik ako autorky predlohy i scenára a režisérky Marty Ferencovej, tentoraz prináša do kín príbeh o sile priateľstva. "V každom filme je trochu rozdiel v závere. Tu bude najviac viditeľný, pretože knižka končí trochu smutne. Po našom poslednom filme som si povedala, že pôjdeme do niečoho veselého. Verím, že aj pre divákov skončí všetko tak, že pôjdu vysmiati z kina," hovorí Twardzik o odlišnosti knižnej predlohy od filmu.Vzájomne prepletený príbeh ústredných postáv ponúka možnosť vybudovať si sympatie k mnohým z nich. Ani režisérka komédie nedokáže identifikovať jednu z postáv, ktorá jej k srdcu prirástla najviac. "V podstate je nemožné, aby som si vybrala jednu, a nie preto, že by to nebolo fér," priznáva Ferencová. Ďalej vysvetľuje, že s každou jednou postavou v tomto filme musela pracovať. "Vžívať sa do nej, pomáhať jej spolu s hercom ožiť, takže skôr by sa dalo povedať, že mám rada všetky postavy, každú špecifickým spôsobom," dodala režisérka.Pri práci sa opierala o silnú hereckú zostavu, v ktorej sa pred kamerami stretli herci troch štátov. Zo slovenských tvárí sa môže publikum tešiť na Mariána Miezgu, Dominiku Morávkovú, Petru Vajdovú či Jána Koleníka. Českú republiku zastupujú Tereza Kostková, Ondřej Sokol, Martin Hofmann a Jaroslav Plesl. Zoskupenie doplnia rumunské herečky Andreea Vasile a Dana Rogoz, spolu s ich kolegom Pavlom Bartosom.Predpremiérové premietania pripravila distribučná spoločnosť Continental film na valentínsky pondelok. Do širšieho nasadenia sa komédia dostane 17. februára.