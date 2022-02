Video: Nový klip Unikli mi fotky a Akustické Hrušky 25 rokov tour

Pozitívne ohlasy fanúšikov na nový album kapelu jednoznačne potešili a kreatívny proces sa nezastavil. Aktuálne poslednou lastovičkou z audiostatusového albumu je skladba Unikli mi fotky, ktorá reflektuje príbehy nespočetného množstva celebrít i bežných ľudí používajúcich internet a sociálne siete. Na tvorbe klipu sa podieľal populárny český tiktoker David Kaspřák a finálny strih doladil dvorný kameraman Pavol Varga.

Dobrý priateľ mal skúsenosť

„Skladba vznikla na základe skúsenosti môjho dobrého priateľa, ktorý sa počas pandémie vyše pol roka nemohol stretnúť s priateľkou, pretože bola v zahraničí. Keďže obom chýbal milostný život, skúsili to riešiť posielaním si pikantných fotiek a videí. Všetko im klapalo až do momentu, keď kamarátovi niekto hackol profil a stal sa obeťou vydierania. Najprv si myslel, že ide o nemiestny žart z jeho okolia. No situácia a vyhrážanie sa vyhrotilo, požadovanú sumu nezaplatil a kompromitujúci materiály sa dostali na siete. Výrazne mu to skomplikovalo súkromný aj profesionálny život. Okrem toho sa mu po pár týždňoch, aj na základe tejto kauzy, vzťah rozpadol. Tragikomický príbeh, no niekedy je asi vhodné rozmýšľať hlavou. Tiež som si ju musel schladiť.“, priblížil frontman a spevák kapely Spoko Kramár.

Tento rok kapela oslavuje 25. výročie vzniku

V roku 1997 sa začala písať história muzikantov zo Spiša. Počas svojej kariéry odohrali viac ako 1200 koncertov na Slovensku, v Čechách, v Poľsku, v Anglicku aj Izraeli. Napriek tomu, že posledné dva roky je to s koncertovaním poskromne, kapela verí, že tento výročný bude oslavovať na koncertných pódiách a so svojimi fanúšikmi. Aktuálne kapela nacvičuje skladby z nového albumu v špeciálnom programe a aranžmánoch, ktorý predstaví počas jarného akustického turné, chystá novú letnú festivalovú koncertnú šou a teší sa na tretíkrát preložené česko-slovenské klubové turné na záver roka 2022.

Akustické Hrušky 25 rokov tour 2022:

21.4. Spišská Nová Ves – Reduta (koncertná sála)

22.4. Námestovo – Barón pub

23.4. Nitra – Music a café

29.4. Trenčín – Klub Lúč

30.4. Vrútky – RC Mlyn

Predpredaj lístkov na Akustické Hrušky 25 rokov tour: