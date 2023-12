Video: Kristína posiela fanúšikom vianočný darček v podobe novinky Tatranci

Známa a populárna speváčka Kristína nezabúda v týchto predsviatočných dňoch na svojich fanúšikov, ktorým posiela vianočný darček v podobe novej piesne Tatranci. Hudbu zložil Martin Kavulič, text napísal Kamil Peteraj.





"Myslím si, že je ten najsprávnejší čas na zimný romantický príbeh s troškou humoru. Ďakujem za opäť inšpirujúcu spoluprácu pre mňa s jedinečným autorským tímom, hudobným producentom Martinom Kavuličom a textárom Kamilom Peterajom. Táto spolupráca a pieseň Tatranci bola pre mňa zábavou, pretože ja zatiaľ nelyžujem a nikdy som nič v tomto duchu nezažila, o čom spievam. Takže o to viac som si interpretáciu užívala a bavila sa pri nahrávaní," hovorí Kristína.Speváčka spolupracuje s Kamilom Peterajom už od roka 2008, keď vydala debutový album Ešte váham."Po množstve vianočných 'salónkových' pesničiek, keď nám cukor či iné sladidlá doslova vytekali aj z uší, tentoraz niečo iné. Ľahké crazy pre všetkých, ktorí zažili ťažké začiatky na lyžiach. Zažil to v Tatrách takmer každý a, samozrejme, aj prvú pomoc krásnym babám v overaloch, ktorá tak dobre padne, keď bezmocne ležia na svahu a potrebujú prvú lyžiarsku pomoc - postaviť ich na nohy," dodáva známy textár."Veľmi sa teším z tejto pesničky, ktorá je veselá, tanečná a so zimnou tematikou. Takáto kombinácia nie je úplne bežná. V pesničke som použil netradičný nástroj drumbľu a moju obľúbenú fujaru. Verím, že sa bude páčiť nielen Tatrancom," doplnil autor hudby Martin Kavulič.