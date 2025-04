Video: Kristína predstavuje novú skladbu Rúž Hrebeň a Fén

Úspešná speváčka Kristína predstavuje novú skladbu, ktorá dostala názov Rúž Hrebeň a Fén. Hudbu zložil Martin Kavulič, text napísal Kamil Peteraj. Atmosféra novinky navodzuje náladu prichádzajúcich letných dní. Zároveň k singlu vychádza aj videoklip, jeho scenáristom aj režisérom je Michal Nemtuda. 24hod.sk informoval producent a manžel speváčky Marián Kavulič.





„Rúž, hrebeň a fén je tanečná popová skladba s hravou atmosférou, zachytávajúca ženský rituál príprav na večer plný očakávaní. Práve rúž, hrebeň a fén sú v tomto príbehu jej najlepší pomocníci na ceste k pánovi Dokonalému, pre ktorého sa stále cíti byť neviditeľná. Postava, ktorú stvárňujem vo videoklipe, vás od prvých sekúnd zavedie do sveta plného šiat, doplnkov, ‚šminiek‘ a je pripravená spraviť všetko pre to, aby si ju dnes pán Dokonalý konečne všimol. Veľmi sa teším, že som opäť niečo pekné a tanečné vytvorila spoločne so skvelými autormi Kamilom Peterajom a Martinom Kavuličom,“ povedala pre TASR Kristína.„Ľahkosť, pôvab a pozitívna nálada. To sú danosti, ktorými okrem iných vládne Kristína a vie ich naplno využiť. Aj tentoraz použila tieto ‚zbrane‘ a myslím si, že sa jej opäť podarilo trafiť do čierneho, a to ako v pesničke, tak aj v klipe. Mám rád práve tento typ pesničkovej ľahkosti, kde sa nič nepredstiera, ale o to viac cítime uvoľnenosť, ako aj to, že ju ženie motor skvelého rytmu. Verím, že tento Kristínin tanečne ladený song prijme publikum s radosťou. Jej energia nás núti, aby sme si ju čo najviac užili a užívali,“ doplnil autor textu Peteraj.„Cítil som, že prichádzajúce letné obdobie potrebuje nový svieži rytmický hit. Dostal som silný text od Kamila a pieseň bola na svete,“ dodáva autor hudby Martin Kavulič.