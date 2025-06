Video: Kristína Vrecková prináša na slovenskú hudobnú scénu svoj prvý slovenský country pop v singli Život je teraz

V spolupráci s renomovaným producentom Ľubomírom Mazákom vydáva singel „Život je teraz“, ktorý je originálnou slovenskou skladbou v tomto trende, kombinujúcou autentický country duch s moderným popovým zvukom a slovenským textom.



Kristína Vrecková, známa tiež pod umeleckým menom Kristel, doposiaľ zarezonovala najmä v muzikáloch v divadlách (Divadlo Nová scéna, Divadlo JANART Jána Ďurovčíka, Divadlo Jiřího Myrona v Ostrave), pričom jej záujem sa tak prirodzene prepája s herectvom a hudbou. Zaznamenala úspechy doma aj v zahraničí – napríklad bronzovou medailou v Los Angeles (Sing&Dance), účinkovaním v legendárnych produkciách či účasťou v televíznych šou, ktoré potvrdzujú jej všestrannosť i výrazný talent.

Novinka o sile prítomného okamihu

Spoločne s Ľubomírom Mazákom – producentom, ktorý stál za úspešnými spoluprácami hudobníkov ako Bystrík, Miro Jaroš, Peter Cmorik, Robo Opatovský, Sima Magušinová a ďalší, Kristína prináša nový vietor do slovenského hudobného sveta. Práca Ľuba Mazáka zaujala aj popredných country producentov v Nashville a v spolupráci s Kristel zdôrazňuje: „Chcel som vytvoriť skladbu, ktorá sa nestane len slovenskou verziou country, ale bude slovenskou country – naším jazykom a pritom rešpektujúca tradície tohto žánru.“

Každý deň je jedinečný

Výsledkom je novinka Život je teraz, ktorá u verejnosti zarezonuje predovšetkým výzvou k zameraniu sa na prítomný okamih. Ako samotná interpretka piesne hovorí: „V tejto skladbe absolútne nie je podstatné, čo bolo, ani čo bude. Občas zabúdame na prítomnosť a zahlcujeme sa minulosťou, ktorú nezmeníme. ŽIVOT JE TERAZ vyjadruje odvahu žiť, hoci aj neisto ale naplno. Je to odkaz každému, kto niekedy váhal, odkladal dôležité rozhodnutie alebo čakal. Viac než túto chvíľu už nikdy nemusíme dostať, tak prečo ju nevyužiť naplno.“ Klip k piesni symbolicky znázorňuje hranicu medzi túžbou a realitou, zobrazujúc vnútorný boj s otázkami „keby“ a „možno raz“, ktoré často ostávajú iba zapísané na papieri, no zabúdame ich naplno žiť. Scény sa odohrávajú na pozadí krásnych prírodných scenérií najväčšieho ranču na východnom Slovensku a ukazujú aj impozantný železničný viadukt, jeden z najvyšších v strednej Európe. „Videoklip tak vyzýva k tomu, aby poslucháč nezostával iba snívať, ale začal vlastné túžby pretvárať do skutočnosti a naplno prežíval každý moment svojho života naplno,“ dodáva speváčka. Práve prírodné scenérie totiž dokonale korešpondujú s charakteristickými znakmi country‑popu: dôrazom na radosť, odvahou žiť život tu a teraz, a to všetko v spojení s autentickým vizuálnym príbehom.

Kristína Vrecková – Život je teraz: