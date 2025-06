Životopis najúspešnejšieho jazdca F1 Lewisa Hamiltona. Sir Lewis

Práve o Lewisovi Hamiltonovi rozpráva nová kniha Sir Lewis . Biografia z pera Michaela E. Sawyera, však ide ďalej než len po víťazstvá, čísla, štatistiky a rekordy. Neponúka iba klasický životopis najúspešnejšieho jazdca Formuly 1, ale hlboký kultúrno-spoločenský portrét muža, ktorý zmenil podobu moderného motoristického športu.

Lewis Hamilton je 7-násobný majster sveta, víťaz viac než stovky veľkých cien, jazdec s nezlomnou vôľou a jedinečným talentom. Hamiltonova cesta k pozícii globálnej superhviezdy je nepochybne dráhou športovej legendy. Kniha rozoberá Hamiltonovu cestu od skromných začiatkov v Stevenage až po jeho súčasné pôsobenie v ikonickom tíme Ferrari. Sústreďuje sa nielen na jeho športové výkony, výsledky, víťazstvá, štatistiky a rekordy, ale aj na spoločenský rozmer jeho príbehu: otvorené postoje k rasovej rovnosti, klimatickým zmenám, právam menšín či diverzite v športe.

Anthony Hamilton zariadil, aby Lewis, fenomén pretekov modelov na diaľkové ovládanie, pretekal so svojou hračkou medzi balíkmi slamy, ktoré televízny štáb rozostavil ako pretekársku dráhu. Stojí za to sledovať to bez zvuku z viacerých dôvodov, medzi ktoré patrí aj to, že Lewisove odpovede na moderátorove otázky sú: „Približne rok“ na otázku, ako dlho preteká. „Nie“ na otázku, či je to ľahké. „Áno“ na otázku, či si to môže moderátor „vyskúšať“. To je všetko. Asi štrnásť slov. Zvyšok príbehu rozpráva obraz.

Na Hamiltona sa pozerá očami odborníka na rasu, identitu a spoločenské štruktúry. Jeho práca je jedinečná v tom, že skúma Hamiltona nielen ako športovca, ale ako symbol – človeka, ktorý si vydobyl miesto v exkluzívnom svete Formuly 1 a zároveň sa stal hlasom tých, ktorí v tomto svete tradične nemajú miesto. Sawyer poukazuje na to, že Hamilton nie je len pretekár – je globálnym symbolom zmeny.

„Chlapec z rasovo zmiešanej rodiny, pôvodom zo Stevenageu, ktorý leží niečo vyše štyridsať kilometrov severne od Londýna, sa stal inšpiráciou pre ľudí na celom svete, snívajúcich o niečom, čo sa nezmestí do šablóny. To, čo sir Lewis Hamilton dokázal – v roku 2021 bol povýšený do rytierskeho stavu –, je dôkazom, že možné je obmedzené len možnosťou prístupu. Spolu so svojou rodinou vyrazil pozlátené dvere do F1 a tomuto automobilovému športu to prospelo,“ píše v úvode knihy jej autor.

Kniha Sir Lewis nie je tradičný prehľad výsledkov, ale analytické a kultúrne ukotvené dielo, ktoré núti zamyslieť sa. Niektoré kapitoly sa vyznačujú akademickým štýlom, iné ponúkajú inšpiratívne príbehy a porovnania s inými ikonami ako Tiger Woods. Podľa Sawyera je spôsob, akým Hamilton otvoril vrcholový motošport pre marginalizované menšiny porovnateľný s legendárnymi športovcami ako tenistka Serena Williamsová či boxer Muhammad Ali.

„S knihou Sir Lewis nám Michael E. Sawyer prináša jednu z najvýnimočnejších publikácií o Formule 1 od čias knihy Život Sennu. Ide o hlboko angažovanú, odbornú štúdiu Hamiltonovho vplyvu na kumšt, krásu aj technológie F1, a opisuje, ako tento vplyv odráža zásadné globálne spoločensko-politické zmeny,“ vyjadril sa R. A. Judy, profesor kritických a kultúrnych štúdií na University of Pittsburgh.