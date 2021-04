Video: Lesná duša, Peter Juhás, vydáva animovaný klip k skladbe ‘’Teším sa’’.

Peter Juhás,24 ročný pesničkár z Lučenca, má za sebou veľký splnený sen a to vydanie debutového albumu s názvom ‘’Poctený životom’’ . Spolupracoval na ňom s menami ako Jana Kirschner, Tomáš Fuchs, Annamária d’Almeida, Teri Čikoš, ale aj mnoho ďalších. Táto hudobná fúzia dala dokopy album v žánroch pop/folk/kadečo, ktorý dokonale vystihuje Petra takého, aký je. ‘’Týpek zo stromu’’ , ako o sebe rád hovorí.

Napriek tomu, že ho nemôže odprezentovať na koncertoch sa Peter snaží nezaostávať a po klipoch k skladbám ‘’Ty ani nevieš’’ a ‘’Mávam’’ prichádza animovaný klip k skladbe ‘’Teším sa’’ . ,,Naozaj a úprimne sa teším z tejto songy. Je asi treťou, ktorú som v živote napísal. Keď som bol mladší, bol som také tučnučké čudo, ktoré nemalo veľa kamarátov. Počas môjho štúdia na Gymnáziu BS Timravy za mnou začala chodiť do triedy slečna z vyššieho ročníka. ‘’ spomína hudobník.



,,Spočiatku som si myslel, že prehrala stávku a ja som trest, ale ona sa mi len snažila pomôcť začleniť sa. Veľmi mi to pomohlo a vytvorili sme si pekný vzťah.’’ pokračuje ďalej účastník súťaže The Voice 2019, kde sa umiestnil na 4-om mieste. ,,Potom ale prišiel jej maturitný ročník, po ktorom sa naše cesty rozišli. Ostalo mi po nej len veľa pekných spomienok a ešte viem, že je to Simonka z Poltára. V našich životoch je ale veľa ľudí, ktorí prídu a potom zase odídu, no majú svoj zmysel a preto sa na to treba pozerať s úsmevom a radosťou. A ktovie, možno sa k nej niekedy táto songa dostane.’’ rozrozprával sa Peter.



O vizuál sa postarala šikovná Kateřina Jakešová, ktorá má na svedomí aj obal debutového albumu. So samotnou skladbou hudobne najviac pomohol Pišta Lengyel, gitarista už spomínanej Janky Kirschner. Nahrávalo sa v ama21studios/Bratislava.





Peter má v pláne aj ďalšie klipy a ak sa podarí, možno aj ďalší album. ,,Situácia určite nie je jednoduchá pre nikoho z nás. Bez koncertov je to veru náročné, no našiel som si prácu na pumpe, vďaka čomu môžem šetriť na ďalšie klipy a možno aj nejaký ten album. Ľudia si to zaslúžia a každému, kto ma podporuje patrí veľké ĎAKUJEM! , lebo ma to posúva vpred a robí zo mňa lepšieho človeka. A ja sa už naozaj teším na všetko, čo nás spoločne čaká.’’ dodáva na záver neustále pozitívny Peter.