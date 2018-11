Video: Lukáš Adamec zverejnil akustickú verziu skladby Búrka

Nápad na akustickú verziu vznikol spontánne

BRATISLAVA 19. novembra (WebNoviny.sk) - Po úspešných singloch Horúca Láska, Keď ma raz odsúdia, či Dýchaj ponúka Lukáš Adamec rádiám ponúka ďalšiu skladbu zo svojho prvého štúdiového albumu.Milostná skladba Búrka počas nahrávania albumu dostala i druhý šat. Video akustickej verzie, na ktorej okrem Tomiho Okresa hosťujú hudobníci, ktorí pôvodnú verziu, vydanú na albume nenahrávali, zverejnil uplynulý víkend.Pesničku Búrka skomponoval skúsený muzikant Tomi Okres (momentálne pôsobiaci v českej kapele Chinaski), ktorý Adamcov album taktiež produkoval. Motív piesne bol jasný už po prvom vypočutí. „Keď mi Tomi prvýkrát zahral melódiu búrky, hneď som sa do nej zaľúbil a vedel som, že text musí byť o láske,“ vyjadril sa úspešný spevák.Zároveň prezrádza, že skladba v ňom evokovala ten najkrajší cit, ale z jeho smutnej stránky. “Pesničkou som chcel vyjadriť nešťastné milovanie. Lásku, ktorá je odsúdená na zánik, a hlavne tú nevyhnutnosť konca, aj keď sa láska medzi dvoma ľuďmi stále nachádza,“ priblížil Košičan ústrednú tému piesne.Romantická nôta Adamca inšpirovala natoľko, že na napísanie úplného textu piesne mu postačilo len desať minút a stala sa jednou z jeho najobľúbenejších pesničiek z albumu. Búrka sa nahrávala v prešovskom štúdiu UMPAX a ruku k dielu priložili i priatelia – hudobníci. Štúdiovú verziu spolu s autorským duom nahrali Martin Gašpar, Marcel Buntaj, či Marián Čekovský.

Nápad na akustickú verziu v celkom inej zostave, ako pri albumovom znení vznikol spontánne. Počas nahrávania CDčka Lukáša Adamca podporilo mnoho talentovaných a úspešných hudobníkov. Jedným z nich je aj Peter Bič, ktorého gitaru je počuť v dvoch skladbách na albume.„Počas nahrávania celkom inej piesne som chlapcom predstavil našu Búrku. Bičkovi sa veľmi zapáčila a rovnaký pocit sme z nej mali všetci. Tá atmosféra, jej vlna a tak sme sa rozhodli, že si ju v štúdiu natočíme “live”. Bolo to veľmi rýchle a absolútne nepripravované a som veľmi rád, že je to tak,“ prezradil Adamec, ako vzniklo spojenie Búrky s menami Tomi Okres (gitara), Peter Bič (gitara), aj Jozef Dvořák (perkusie).Video, ktoré si môžu priaznivci pozrieť až v týchto dňoch, je zachytením jammovania hudobníkov. Prevedenie akustickej verzie je presne podľa predstáv muzikantov. „Táto verzia zachytáva podstatu každého z nás. To sme my. Do tejto verzie svoj rukopis preniesol každý z nás,“ dodal spevák.Sympatický Košičan odkazuje, že Búrka je posledným singlom z prvého albumu, ktoré ponúka slovenským rádiám. Lukáš momentálne pracuje na novej produkcii.Materiál na nový album stále vzniká. Niekoľko skladieb už vymyslených máme, takže teraz to treba pekne zlepiť, naskúšať, hrať a nahrať.“Fanúšikov podľa vlastných slov láka na živelný singel, ktorý ponúkne začiatkom budúceho roka. „Špeciálne sa teším na skladbu, v ktorej zo seba dáme opäť kus toho nášho kapelného a zároveň slovenského temperamentu. Viac zatiaľ o budúcich plánoch neprezradím, snáď len, že naše nové piesne predstavíme aj na živo na našich dvoch špeciálnych koncertoch v Bratislave a v Košiciach, ktoré plánujeme usporiadať na jar budúceho roka,“ poodkryl hudobník svoje plány do blízkej budúcnosti.