Video: Mafia Corner a Stefi oprášili repete!

Tentokrát sa spevák Mafia Corner so speváčkou Stefi rozhodli zmodernizovať najznámejšiu repete pieseň Diridonda. Ako to už býva ich zvykom, pridali do nej aj kopec svojich nápadov s vlastným nezameniteľným zvukom. Interpréti tým približujú oldiesové hity mladým generáciám, ktoré ich s radosťou prijímajú keďže ako každá aj tato pesnička sa už počas prvých hodín od zverejnenia na YouTube dostala do kategórie trendy. V klipe je aj parťak DJ Stylo, folklórny súbor Čarnica, hudobná skupina Elit a vysmiati komparzisti. Klip sa točil na Domaši, časť Valkov na pláži reštaurácie Kotva. Vypočuj si novinku Diridonda a sleduj pravú nohu ako si šľape do rytmu! ????