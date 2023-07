Video: Malalata a K. Ščevlíková prichádzajú s novinkou Stále viac

Stále viac je názov novej piesne, ktorá je výsledkom spolupráce DJ dua Malalata a speváčky Katky Ščevlíkovej.





"Mala byť pokojnejšia, no zároveň chytľavá. Tiež sme chceli, aby niesla silné posolstvo," vysvetľuje Jakub Kmošena z Malalata k skladbe, ktorá mala byť iná ako tie minulé. To však nebola jediná novinka. "Uvedomili sme si, že doteraz sme ešte nespolupracovali na piesni so žiadnou ženou, preto sme hľadali práve ženský vokál. S Katkou sme si sadli hneď," dopĺňa Roman Lalík z DJ dua.Text piesne "o nebojácnej žene, ktorá vychádza zo stereotypu", napísala speváčka Katka Ščevlíková. "Je výpoveďou ženy, ktorá je unavená zo vzťahu a stereotypného prežívania života. Uvedomuje si, že takto už ďalej nechce - a hlavne nemusí - žiť. Namiesto roly poslušnej ženy a matky sa rozhodne žiť naplno a ďalej spoznávať samú seba. Stále viac," vysvetľuje speváčka k piesni, ktorá "zrkadlí túžbu po slobode a láske". Tvorcovia sa nadchli pre túto tému, pretože vnímajú, že je veľmi dôležitá, univerzálna pre všetkých ľudí bez rozdielu a mimoriadne nadčasová.Neštandardnú pieseň sprevádza netypický videoklip v réžii Elégie Štrbovej. Na samotnej piesni spolupracovali aj s producentom Lukie FWD z reggae skupiny Medial Banana. "Videoklip hovorí o túžbe ženy po slobode a živote bez stereotypu. Herečka Lýdia Ondrušová sa ocitá vo viacerých polohách - je šťastná, znudená, nahnevaná, bláznivá, dievčenská aj vážna. Klip je letný, veselý a nesie v sebe balkánsku atmosféru v minimalistickom a súčasnom prevedení," dodáva Malalata k novinke, ktorú predstavia na viacerých akciách aj na letných festivaloch.