Video: Filmová novinka Oppenheimer predstaví príbeh otca atómovej bomby

Oppenheimer je názov filmovej novinky, ktorá zachytáva etapu života muža, ktorý so svojím tímom svetu "daroval" atómovú bombu. Režisérom životopisnej snímky o vynálezcovi atómovej bomby Robertovi Oppenheimerovi je Christopher Nolan.



"Nielen meno režiséra, ale aj herecké obsadenie je predznamenaním mimoriadneho filmového diela. Na čele hereckého zloženia stojí Cillian Murphy, pre ktorého ide už o šiestu spoluprácu s režisérom," uvádza distribučná spoločnosť CinemArt SK, ktorá snímku prináša od štvrtka do slovenských kín.



"Je to nesmierne rozsiahly a výpravný príbeh, asi jeden z najnáročnejších projektov, na akom som kedy pracoval," priznal Nolan. Podľa režiséra bola najväčším sústom verná rekonštrukcia Trinity testu, prvého riadeného výbuchu atómovej bomby v histórii, ktorá sa nakrúcala bez využitia počítačovej animácie. "Pri príprave testu Trinity sa Oppenheimer a jeho tím zaoberali veľmi malou možnosťou, že keď stlačia tlačidlo a spustia prvý jadrový výbuch, zapália atmosféru a zničia celú planétu," povedal Nolan.



"Neexistoval žiadny matematický alebo teoretický fakt, na základe ktorého by mohli túto možnosť, hoci veľmi malú, úplne vylúčiť. A napriek tomu to tlačidlo stlačili. Je to mimoriadny okamih v dejinách ľudstva," poznamenáva Nolan s tým, že chcel divákov preniesť do "tej" miestnosti, aby boli pri "tom" rozhovore, a potom aby boli pri tom, keď sa tlačidlo stlačí. "Je to jednoducho ten najneuveriteľnejší okamih, keď sa tak nad tým zamyslíte. To riziko. Vzťah medzi vedou a prenosom abstraktných myšlienok do reálneho sveta, zaobchádzanie s nimi ako s konkrétnou skutočnosťou so všetkými jej dôsledkami," dodal.



Po zhodení atómových bômb na Hirošimu a Nagasaki sa Oppenheimer stal známym v celých USA. Po skončení 2. svetovej vojny nesúhlasil s ďalším vývojom bômb a nechcel pokračovať vo vojenskom jadrovom výskume. Odmietol sa podieľať na výskume vodíkovej bomby. Bol presvedčený o nutnosti medzinárodnej spolupráce a kontroly v oblasti využitia jadrovej energie.



V snímke si okrem Cilliana Murphyho zahrali aj Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Josh Partner, Casey Affleck, Rami Malek, či Kenneth Branagh.