Video: Marco Rajt zhmotnil smútok, ktorý sprevádza pandémiu, do jemnej skladby

Slovenský huslista Marco Rajt sa rozhodol zhmotniť smútok, ktorý sprevádza pandémiu, do jemnej skladby. Romantická pesnička Caluma Scotta You Are The Reason tak dostala nový šat a v jeho husľovom podaní má byť zobrazením toho, čo cítia citlivé duše. "K piesni vznikol aj krásny klip, v ktorom vystupuje tanečníčka Monika Mareková a sám huslista Marco Rajt. Klip zobrazuje blízkosť ľudí, ktorí sú si aktuálne fyzicky vzdialení, ale veria v to krajšie opätovné stretnutie," TASR o tom informovala PR manažérka Eva Sládková.





Husľového virtuóza Marca Rajta zvyknú prirovnávať k Vanesse-Mae. Rockové a popové skladby vďaka nemu dostávajú nový šat a v Rajtovom husľovom podaní ponúkajú poslucháčom nový umelecký zážitok. Inak to nie je ani so skladbou Caluma Scotta You Are The Reason, ktorá je podľa huslistu dokonalým zosobnením toho, čo aktuálne v čase pandémie cíti. A o tom hovorí aj klip. "Každá skladba je výnimočná a má v sebe odkaz, ktorý sa snažím cez moje husličky povedať. Preto je pre mňa najdôležitejšie sa do skladby vcítiť a pochopiť ju. S touto skladbou sa mi pracovalo veľmi dobre, pretože je melodická a jej odkaz je jasný," uviedol Rajt. "Citlivejšie duše pochopia, že klip znázorňuje lásku dvoch umelcov, ktorí práve nemôžu byť spolu, ale ich duše sú stále spojené. Často to tak pre kariéru býva a obzvlášť teraz, počas pandémie a všetkých tých lockdownov, nemôžeme byť s ľuďmi, na ktorých nám záleží. Najdôležitejšie však je nezabudnúť, že tam niekde sú a že sa naše cesty opäť zídu," vysvetlil.Videoklip ku skladbe You Are The Reason (dostupný na www.youtube.com/watch?v=eVmUt-WRBWg) vytvoril Majko Puzder, ktorý sa postaral o réžiu, kameru aj strih. Okrem husľového virtuóza v ňom vystupuje aj tanečníčka Monika Mareková. "Dej sa odohráva na dvoch rôznych miestach, ale na konci klipu sa obaja – ja aj tanečníčka – pozrieme na mesto, čím sa aspoň platonicky spojíme," dodal Rajt.Pandémia neprináša hudobníkovi len nepríjemné veci. Voľný čas, ktorý získal, využil na prípravu nového albumu. "Keďže pre nový koronavírus momentálne nekoncertujem, mám oveľa viac času na tvorenie. Samozrejme, dávam si záležať na každom albume, ale často som zahltený inou prácou a nemám toľko času na tvorenie, koľko by som chcel," priznal s tým, že ho pandémia veľmi zasiahla. "Nielenže som stratil primárny príjem, ale aj ten pocit, keď je človek na pódiu a rozdáva svojim fanúšikom radosť a lásku, mi neskutočne chýba. Na druhej strane, mám viac času na seba a pri tvorení ma netlačia žiadne 'deadliny'," hovorí Marco Rajt, ktorý do pripravovaného albumu chce zakomponovať aj skladby s inými umelcami. "Ale o tom zatiaľ nemôžem viac povedať. Nechajte sa prekvapiť," dodal.