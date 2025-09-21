Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

21. septembra 2025

Video: Marek Rakovický a Richard Autner predstavujú skladbu Stačí tak málo



K chytľavému songu vznikol emotívny klip, ktorý sa nakrúcal v Bratislave.



Video: Marek Rakovický a Richard Autner predstavujú skladbu Stačí tak málo

Spevák, skladateľ a producent Marek Rakovický spojil sily s Richardom Autnerom a výsledkom je silná hudobná výpoveď s názvom Stačí tak málo. Emotívna novinka pod hlavičkou projektu Rakovický je o odhodlaní prekonať sebadeštruktívne správanie a prijať zodpovednosť za vlastný život. 24hod.sk informovala PR manažérka Nora Krchňáková.


„Hudba je pre mňa terapia aj cesta, ako zdieľať myšlienky a skúsenosti s inými. Verím, že v skladbe Stačí tak málo si každý nájde svoj vlastný odkaz a inšpiráciu,“ hovorí Marek Rakovicky o novej piesni, ktorá sa nahrávala v renomovaných štúdiách LVGNC. Autormi hudby sú Marek Rakovický a Oliver Fillner, ktorý má na konte aj text piesne.

„Skladba vznikla pred rokom, no kvôli pracovnej vyťaženosti nám zostala v šuplíku. Na svojej aktuálnosti však nestratila ani trochu. S nápadom prišiel Oliver, ja som dohral gitary a naspieval. Celý proces bol pomerne rýchly a prirodzený. S Oliverom pracujem už vyše desať rokov, začali sme pri Lavagance a pokračujeme dodnes. Sme kamaráti, spolupracujeme na rôznych projektoch v štúdiu a tvoríme zohratú dvojicu,“ dodáva Rakovický.

Do novej piesne prizval herca a speváka Richarda Autnera, ktorý vniesol do piesne ďalšiu emocionálnu rovinu - dialóg dvoch hlasov, dvoch postáv, dvoch vnútorných svetov.

„Rišo má talent a iskru. Nahrávanie bolo spontánne a väčšinu času sme strávili debatovaním pri káve a cigarete. S Richardom som už spolupracoval na viacerých skladbách a veľmi som si ho obľúbil. Je mimoriadne šikovný, má v sebe pokoru a srdce na správnom mieste,“ nešetril chválou Marek.

K chytľavému songu vznikol emotívny klip, ktorý sa nakrúcal v Bratislave. Réžiu mali na starosti Richard Autner a Laco Rychtárik, ktorý sa postavil aj za kameru. Herci Marek Rakovický a Richard Autner si zahrali bojové scény a nakrútili aj beh.





Stačí tak málo klip: https://youtu.be/vy3oOc_o6UQ

<< predchádzajúci článok
Udelili Igricov za najlepšiu filmovú a televíznu tvorbu

