VIDEO: Marek Ztracený predstavuje nový videoklip s Karlom Rodenom

Marek Ztracený je aktuálne najväčším českým hitmakerom. Jeho najnovší album Planeta jménem stres, ktorý vydal vo februári tohto roka, získal hneď po vydaní zlatú platňu a priniesol prvý veľký hit Tak se nezlob. Druhým singlom z albumu je skladba Když tě život kope do zadku, ku ktorej vznikol i videoklip so známym hercom Karlom Rodenom.„Když tě život kope do zadku je jedna z najpozitívnejších piesní, čo som napísal a nie náhodou som ju predstavil v posledný deň prázdnin. Od teraz nás život zase bude trochu viac kopať do zadku a hovoril som si, že pozitívne piesne budeme potrebovať. Navyše, je to z nového album moja najobľúbenejšia, čo sa týka živého hrania. V novom klipe exceluje asi najväčší herec súčasnosti Karel Roden, ktorého sa mi podarilo presvedčiť na jednej z jeho schôdzok, ako veľmi stojím o to, aby hral v mojom klipe. Karel zareagoval fantasticky a po pár dňoch už sme spoločne s Martinom Linhartom a Pavlou Dostálovou zo 68 pictures písali scenár,“ uviedol pre médiá Ztracený.Dvakrát za sebou 22. a 23. februára vypredal Marek pražskú O2 arénu, tieto koncerty ocenili desaťtisíce fanúšikov. V máji ohlásil koncertné turné Restart 2021 po najväčších halách v Čechách a na Morave a zároveň aj dvojnásobný návrat 20. a 21. februára 2021 do O2 arény. Prvý z dvojice pražských koncertov je už vypredaný.