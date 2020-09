Po filme Meky vydáva Miro Žbirka 3CD The Best of a knihu Songbook

THE BEST OF MIRO ŽBIRKA je výber najväčších hitov, ktorý prináša celkom 68 skladieb na troch CD v luxusnom obale. Poriadna dávka hitov a dôležitých skladieb z tvorby československej hudobnej legendy mapuje všetky doteraz vydané albumy a aktuálnu novinku.





Výber skladieb nebol náhodný a dramaturgicky ho zostavil sám Miro Žbirka. V booklete nechýbajú odkazy na originálne albumy, na ktorých skladby pôvodne vyšli., ktorá sa sprevádza nový film Juraja Jakubiska Perinbaba a dva svety (premiéra 3.12. 2020)., kde dostali súčasný zvuk, ktorý sľubuje ešte intenzívnejší poslucháčsky zážitok.Výberový album je zároveň aj soundtrackom k filmovej biografii Meky, ktorá po júlovom vstupe do slovenských kín zaznamenala veľmi priaznivé ohlasy divákov aj recenzentov. Kniha MIRO ŽBIRKA -Texty sú chronologicky usporiadané na 224 stranách, vždy podľa albumu, z ktorého pochádzajú - od Balady o poľných vtákoch, až po novinku Slovenská z filmu Perinbaba a dva svety. Každý album má v knihe svoj autentický príbeh svojho vzniku, ktorý podľa Mekyho rozprávania napísal renomovaný český hudbobný publicista Václav Hnátek.o 17.00 v bratislavskom kníhkupectve Panta Rhei Poštová. Do života ich uvedie autor mnohých textov skladieb Mira Žbirku Kamil Peteraj, ktorý práve v ten deň oslávi významné životné jubileum.Netradičné koncerty budú na Slovensku v historických kinách (2.10.2020 – Prešov, kino Scala, 4.10.2020 – Martin, kino Moskva, 6.10.2020 Bratislava, Ateliér Babylon). Diváci na nich uvidia nový dokument Meky a po ňom zažijú akustický koncert. Obmedzená kapacita kinosály zaručuje jedinečnú možnosť vidieť a zažiť Mira Žbirku na plátne a naživo celkom zblízka.