Video: Michal David sa spojil so svetovými umelcami v americkej verzii svojho hitu Pár přátel. Pieseň podporí prevenciu proti rakovine

Nová verzia songu nesie názov Oh What a Dream We Had a stala sa hymnou americkej charitatívnej organizácie bojujúcej proti rakovine Prevent Cancer Foundation. Tá sídli vo Washingtone, D.C. a je považovaná za jednu z popredných organizácií v oblasti prevencie a výskumu rakoviny v Spojených štátoch. Americká verzia ikonickej skladby z 80. rokov, v ktorej sa spojili umelci z celého sveta, má za cieľ zvýšiť povedomie a posilniť solidaritu v boji proti rakovine. Spoločne s Michalom Davidom pesničku naspievali svetové hudobné hviezdy ako Noah Cyrus, Billy Idol, Lara Fabian, Kimbra, Billy Ray Cyrus, IL DIVO a ďalší. Skladbu nahrala Česká filharmónia.

Nová verzia vznikla na počesť a spomienku Michaely Davidovej, dcéry Michala Davida, ktorá v roku 2000 vo svojich deviatich rokoch podľahla akútnej myeloidnej leukémii. „Je mi cťou, že sa novo skomponovaná pieseň Oh What a Dream We Had stala hymnou tak významnej organizácie, akou je Prevent Cancer Foundation. Budem rád, keď pieseň osloví čo najviac fanúšikov a pomôže ľuďom, ktorí prišli do styku s rakovinou,“ hovorí Michal David. „Miška milovala svojho psa dalmatínca, preto je tiež práve dalmatínec súčasťou loga tohto projektu,“ doplňuje David. Logo vytvorila česko-slovenská speváčka Karin Ann.

Celý zisk z tejto iniciatívy bude venovaný na podporu charitatívnej organizácie Prevent Cancer Foundation, ktorá tento rok slávi 40 rokov od svojho založenia, ako aj ďalších charitatívnych organizácii v Európe. V Českej republike sa na projekte podieľajú Nadace EP Group a Kapka naděje. „Každý človek si zaslúži dôstojnosť a pocit, že na svoje trápenie nie je sám. Spojenie s projektom Oh What a Dream We Had považujeme za mimoriadnu príležitosť upozorniť na to, ako dôležitá táto podpora je,“ uviedla Jitka Pražáková, výkonná riaditeľka Nadace EP Group založenej Danielom Křetínským. Nadácia pomáha rodinám v ťažkých životných situáciách.

Billion Streams for Charity – Oh What A Dream We Had:

Pieseň Pár přátel bola novo zaranžovaná do podoby Oh What a Dream We Had americkým skladateľom Janom Fairchildom, ktorý získal dve ceny Grammy – jednu za najlepší popový inštrumentálny album pre Normana Browna a druhú za nejlepší R&B album pre Gladys Knight. Anglický text napísal Charlie Midnight, ktorý bol deväťkrát nominovaný na cenu Grammy, dvakrát na Zlatý glóbus a raz na cenu Emmy. Tento rok bol nominovaný na cenu Grammy za filmovú pieseň Love Will Survive k americkému seriálu Tatér z Osvienčimu, ktorú napísal spoločne s filmovým hudobným skladateľom Hansom Zimmerom pre americkú speváčku Barbru Streisand.

Skladbu Oh What a Dream We Had naspievalo s Michalom Davidom niekoľko svetovo uznávaných interpretov: Billy Idol, Richard Marx, Billy Ray Cyrus, Noah Cyrus, Braison Cyrus, Lara Fabian, Kimbra, spevák The Rasmus Lauri Ylönen, Marcelito Pomoy a IL DIVO. Výnimočná je tiež spolupráca s Českou filharmóniou, ktorá nahrala túto skladbu s Michalom Davidom v pražskom Rudolfine. Je to vôbec prvý projekt, do ktorého sa Česká filharmónia zapojila v žánri pop-music. Nahrávania sa zúčastnil aj prvý český gospelový súbor Fine Gospel Time pod vedením Zuzany Stirskej.

Za projektom stoja ako výkonní producenti Michal David, Ladislav Vajdička z hudobného vydavateľstva Billion Streams a americký spevák a skladateľ Braison Cyrus. Celý zisk zo streamu piesne poputuje prostredníctvom zmieňovaných nadácií na výskum a podporu liečby rakoviny.

Link: https://bfan.link/oh-what-a-dream-we-had

O interpretoch

Kimbra

Kimbra, celým menom Kimbra Lee Johnson, je novozélandská speváčka. Narodila sa v Hamiltone, kde tiež vyrastala. Hudbe sa venovala už od detstva, od svojich dvanástich rokov hrala na gitaru. Svoj prvý album „Vows“ vydala v roku 2011 a druhý „The Golden Echo“ nasledoval v roku 2014. V roku 2013 získala za pieseň „Somebody That I Used to Know“ v dvoch kategóriách cenu Grammy.

Lara Fabian

Lara Fabian, pôvodný menom Lara Crokaert, je belgicko-kanadská speváčka známa svojou charizmatickou prácou s hlasom. Spieva predovšetkým francúzsky, taliansky, španielsky a anglicky, pričom všetkými týmito jazykmi tiež plynule hovorí. Predala viac ako 12 miliónov nosičov a nahrávacie spoločnosti spolu s niektorými médiami o nej hovoria ako o novej Céline Dion. Jej najznámejší hit je pieseň „Je suis Malade“, ktorú poznáme aj v podaní Marie Rottrovej „To mám tak ráda“.

Lauri Ylönen

Lauri Johannes Ylönen je fínsky spevák a skladateľ, najviac známy ako spoluzakladateľ a frontman fínskej alternatívnej rockovej skupiny „The Rasmus“. K jeho najznámejším hitom patrí pieseň „Heavy“ alebo hit skupiny The Rasmus „In The Shadows“. Momentálne spolupracuje so speváčkou Laurou Fabian a je hudobným hosťom jej svetového turné.

Marcelito Pomoy

Marcelito Mars Castro Pomoy je filipínsky spevák, známy pre svoju schopnosť spievať i v barytóne i mezzosopráne. Je víťazom druhej sezóny „Pilipinas Got Talent“. V roku 2019 sa zúčastnil „America`s Got Talent“, kde skončil štvrtý. Marcelito Pomoy sa pravidelne objavuje na ASAP a jeho prvý štúdiový album s názvom „Duet Yourself“ vyšiel v roku 2011 pod labelom Star Records.

Billy Idol

William Michael Albert Broad, profesionálne známy ako Billy Idol, je anglický punkový spevák, skladateľ, hudobník a herec. Preslávil sa v 70. rokoch na londýnskej punkrockovej scéne ako hlavný spevák skupiny Generation X. V roku 1981 sa Idol presťahoval do New Yorku, aby sa venoval svojej sólovej kariére. Jeho debutový album „Billy Idol“ bol veľmi komerčne úspešný. Medzi jeho najväčšie hity patrí pieseň „Dancing with Myself“ a „White Wedding“. Bol trikrát nominovaný na cenu Grammy.

Billy Ray Cyrus

William Billy Ray Cyrus je americký spevák, skladateľ a herec. Od roku 1992 vydal 16 štúdiových albumov a 53 singlov a je známy svojím hitom „Achy Breaky Heart“, ktorý obsadil prvé miesto v americkom rebríčku Hot Country Songs a stal sa vôbec prvým singlom, ktorý v Austrálii dosiahol trojnásobnú platinu. Je držiteľom dvoch cien Grammy a siedmych nominácií.

Michal David

Michal David je český spevák, skladateľ a producent, ktorého piesne sa stali klasikou českej pop music. V priebehu svojej kariéry získal niekoľko zlatých a platinových albumov. Jeho úspech pokračoval aj v oblasti muzikálovej tvorby, pričom jeho produkcie si získali širokú popularitu nielen v Českej republike, ale aj na medzinárodnej scéne, napríklad krajinách ako Japonsko a Južnej Kórea.

Okrem svojej sólovej kariéry je Michal David takisto známy ako autor nespočetného množstva hitov pre celý rad ďalších interpretov, čím sa etabloval ako kľúčová postava českej hudobnej scény. Momentálne pripravuje nový album, ktorý nahráva v Londýne v spolupráci s kapelou Robbieho Williamsa.

Richard Marx

Richard Noel Marx sa narodil v Chicagu v Illionis USA. Je softrockový spevák, textár, hudobník a hudobný producent. Koncom 80. a začiatkom 90. rokov vydal niekoľko hitových singlov. Jeho najznámejší hit je pieseň „Right Here Waiting“. Richard Marx sa stal prvým sólovým hudobníkom, ktorého prvých sedem singlov sa umiestnilo medzi prvými piatimi piesňami rebríčka Billboard Hot 100. Celosvetovo predal viac než 30 miliónov nahrávok a je držiteľom ceny Grammy a piatich nominácií.

Noah Cyrus

Noah Lindsey Cyrus je americká speváčka a herečka. Ako detská herečka nahovorila titulnú postavu v anglickom dabingu filmu Ponyo. V roku 2016 debutovala ako speváčka singlom „Make Me (Cry)“, ktorý sa umiestnil na 46. mieste v Billboard Hot 100. Jej prvý dlhohrajúci album The Hardest Part vyšiel v roku 2022. Na 63. výročných cenách Grammy bola nominovaná na skokanku roka.

Braison Cyrus

Braison Cyrus sa narodil 9. mája 1994 v Nashville (USA). Je to herec a skladateľ známy z filmov Heels, Doc a Braison Cyrus – Heart is Gold. V minulom roku sa rozhodol pre sólovú spevácku kariéru a tento rok mu vyjde debutový album.

IL DIVO

Svetovo preslávená pop vokálna skupina IL DIVO, za ktorej vznikom stojí hudobný producent Simon Cowell, predala po celom svete viac než 30 miliónov albumov a dosiahla 160 zlatých a platinových dosiek v 35 krajinách. Kvarteto teraz tvoria štyria mužský speváci: švajčiarsky tenorista Urs Bühler, francúzsky popový spevák Sébastien Izambard, americký tenorista David Miller a americký barytonista Steven LaBrie. Ich podmanivá kombinácia operného spevu a popových melódií si získala milióny fanúšikov po celom svete. Kapela vystupuje v prestížnych sálach po celom svete, od Royal Albert Hall až po Madison Square Garden. Il Divo spievajú v angličtine, španielčine, taliančine, francúzštine, portugalčine a japončine.